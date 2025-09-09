L’iPhone 17 est enfin officiel et sa meilleure nouveauté n’est pas celle que vous croyez

Après des mois de fuites et de rumeurs, l’iPhone 17 est enfin officiel. Apple a annoncé son smartphone à l’occasion de sa traditionnelle keynote de rentrée, aux côtés des iPhone 17 Pro et Pro Max. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Quand l’iPhone 17 sera-t-il disponibles ? Et surtout à quel prix ? Nous enfin toutes les réponses officielles.

Parmi les grands rendez-vous de la rentrée, il y a évidemment la keynote d’Apple. Tous les ans, la firme de Cupertino dévoile à cette occasion la première partie de son line-up de produits pour la fin de l’année. Une keynote qui est dédiée à trois segments : les iPhone, les AirPods et les Apple Watch. Dans ces trois domaines, Apple a dévoilé des nouveautés. Retrouvez dans nos colonnes des articles dédiés à chacun d’eux, notamment sur l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Ici nous allons nous concentrer sur un seul modèle : l’iPhone 17. Avec une première remarque générale : Apple abandonne le modèle Plus de son catalogue. Comme le modèle « Mini », le modèle « Plus » ne semble pas avoir trouvé son public. Après trois années, Apple a donc décidé de le supprimer, purement et simplement. Pour profiter d’un écran plus grand que celui de l’iPhone 17 classique, il faudra donc désormais choisir l’iPhone Air (6,5 pouces) ou l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces). Voilà pour le premier changement.

Enfin, l'écran de l'iPhone 17 est aussi bon que celui des Pro

Le second changement important est à retrouver en façade. l’iPhone 17 adopte l’écran de l’iPhone 16 Pro. Même taille. Même nature. Même spécification technique. C’est une excellente nouvelle. L’affichage mesure donc 6,3 pouces au lieu de 6,1 pouces. La dalle est Super Retina XDR Pro Motion (comprenez AMOLED LTPO) avec un taux de rafraichissement qui varie de 1 Hz à 120 Hz. La luminosité maximale est de 3000 nits (mesure « peak »). Et l’Always-On apparait enfin dans un iPhone « standard ». Cette dalle est protégée par une nouvelle génération de verre minéral appelée Ceramic Shields 2.

Il y a quelques changements à l’intérieur aussi. Côté SoC, l’iPhone 17 intègre le nouvel A19, toujours avec 6 coeurs pour le CPU, 5 coeurs pour le GPU et 16 coeurs pour le NPU. Le volume de RAM n’est pas officiel. De même pour la capacité de la batterie. Apple announce tout de même 30 heures d’autonomie en vidéo, soit 8 heures de plus que l’iPhone 16. Et le téléphone se charge à 50 % en 20 minutes grâce à la charge filaire 40 watts, une puissance deux fois plus élevée que celle acceptée par l’iPhone 16.

Apple a soigné le capteur selfie de l'iPhone 17 (mais pas le reste)

En photo, nous retrouvons deux capteurs à l’arrière qui ressemblent beaucoup à ceux de l’iPhone 16 : un principal de 48 mégapixels stabilisé et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce dernier peut réaliser des photos de 48 mégapixels grâce à au système « Camera Fusion » qui combine les clichés des deux capteurs. Toujours pas de zoom optique, contrairement à Google et Samsung, mais un vulgaire zoom lossless 2x. A l’avant, la caméra selfie « Facetime » passe de 12 mégapixels à 18 mégapixels. Un capteur qui devient carré et non plus rectangulaire. Ce capteur selfie est associé à une fonction nourrie à l’IA appelée Center Stage (Cadre Centré en français). Déjà présente sur Mac, elle permet de garder plus facilement le sujet dans le cadre.

Sur les tranches, nous retrouvons le Bouton Action, déjà présent l’année dernière, mais également, pour la première fois dans un iPhone standard, Camera Control. Certaines rumeurs affirmaient que cette touche matérielle tactile aurait pu disparaitre. Ce n’est pas le cas. Pour le reste les changements sur la fiche technique sont anecdotiques, comme le Bluetooth qui passe en version 6. Et pour les anxieux de la carte SIM, l’emplacement physique est toujours présent.

Le prix de l'iPhone 17 est l'une des meilleures nouvelles de ce soir

Passons aux prix. Et là encore, il y a du changement. l’iPhone 17 est proposé à partir de 969 euros. Soit le même prix de départ que l’iPhone 16. Et c’est une double bonne nouvelle. D’abord parce que l’iPhone 17 ne subit aucune inflation. Ensuite parce qu’Apple a doublé le volume de stockage : l’iPhone 17 256 Go est vendu au prix de l’iPhone 16 128 Go. Cela implique la disparition de la version 128 Go de l’iPhone standard. Une générosité qui n’est pas habituelle pour la firme. La version 512 Go est vendue 1219 euros. C’est plus cher que l’iPhone 16 256 Go, mais c’est aussi moins cher que l’iPhone 16 512 Go. Apple fait donc là aussi un effort. Les précommandes démarrent le 12 septembre. Et l'arrivée du smartphone sur les étals des boutiques est prévue le 19 septembre.