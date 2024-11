iPhone 17 Pro : le design attendu pourrait en choquer plus d’un, voici pourquoi

De nouveaux détails concernant le design des iPhone 17 Pro et Pro Max ont de quoi laisser perplexe. Apple pourrait opérer un changement radical qui ne sera pas au goût de tout le monde.



Si vous mettez côte à côte les différents modèles d'iPhone, vous constaterez que depuis quelques générations, les changements de design ne sautent pas aux yeux comme ils pouvaient le faire il y a plus longtemps. Depuis qu'Apple a adopté les déclinaisons en versions standard, Pro et Pro Max, ce sont surtout ces deux dernières qui se démarquent le plus des autres. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro sont ainsi les seuls à proposer un revêtement en titane par exemple.

En toute logique, on s'attend à ce que les futurs iPhone 17 suivent le même schéma. Après tout, la légèreté apportée par le titane est appréciée par de nombreux utilisateurs, de même que la finition “premium” qu'il procure. Et pourtant, les dernières rumeurs en date font état d'un choix qui n'a absolument rien à voir. Si elles se vérifient, celles et ceux qui voulaient du changement vont être servis. Pas sûr que ça plaise à tout le monde en revanche.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient un design radicalement différent des 16

Selon une source généralement bien informée, le cadre des iPhone 17 Pro et Pro Max serait en aluminium. Fini le titane donc, mais ce n'est pas tout. Le dos des smartphones comporterait une partie haute faite en aluminium, de laquelle un îlot photo rectangulaire du même matériau ressortirait, puis une partie basse en verre. C'est nécessaire pour assurer la compatibilité des mobiles avec la recharge sans fil.

Enfin, l'îlot photo devrait également être plus imposant que l'actuel. Difficile de se faire une idée précise de ce à quoi cela va ressembler au final. Est-ce qu'Apple va marquer la séparation entre les matériaux ou chercher à les confondre au mieux ? Une chose se profile en tout cas : la firme semble avoir envie de changement avec la série des iPhone 17. Même les boutons des modèles Pro pourraient être modifiés en profondeur.

