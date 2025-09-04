Gros boost de RAM pour les iPhone 17, voici ce que nous réserve Apple

Apple devrait augmenter sensiblement la quantité de RAM sur ses iPhone 17. Mais l'un des quatre modèles n'en profiterait pas.

Apple lance ses nouveaux iPhone 17 le 9 septembre prochain lors de sa keynote de rentrée. La marque y dévoilera l'essentiel des nouveautés introduites par cette nouvelle génération, à commencer par un nouveau design au dos et l'interface Liquid Glass d'iOS 17. On attend bien sûr des annonces concernant l'IA, alors qu'Apple s'était raté à ce sujet l'année dernière. Les fonctionnalités d'IA qui tournent en local sur l'appareil requièrent des ressources importantes, et notamment de la mémoire vive. Et il semble justement que les iPhone 17 bénéficient d'un sérieux boost de RAM.

C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport de TrendForce, un cabinet d'analyse et de consulting taïwanais. C'est déjà cette source qui avait communiqué les prix et les variantes de stockage de l'iPhone 17 Air, modèle qui remplace l'iPhone 16 Plus. D'après ses informations, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max embarqueront 12 Go de RAM, alors que leurs prédécesseurs se contentaient de 8 Go de RAM.

De 8 à 12 Go de RAM pour trois modèles d'iPhone 17

L'iPhone 17 est le seul laissé pour compte. Il devrait conserver 8 Go de RAM, comme sur l'iPhone 16. L'écart de mémoire vive sera un nouveau point de différenciation entre l'iPhone 17 et le modèle Pro, alors que le premier devrait rattraper le second au niveau de l'écran en adoptant enfin un écran LTPO 120 Hz.

Cela semble aussi confirmer qu'Apple est en train de reléguer l'iPhone standard au second plan pour privilégier des appareils plus haut de gamme. Il se murmure que l'année prochaine, Apple lancerait d'abord les iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Fold en septembre, avant de commercialiser l'iPhone 18 et l'iPhone 18e quelques mois plus tard, probablement en mars.

On peut en tout cas se demander si certaines fonctions Apple Intelligence seront indisponibles sur l'iPhone 17 de base à cause de cette limite de 8 Go de RAM. Apple n'a pas l'habitude de faire gonfler les caractéristiques techniques de ses produits pour flamber, les 12 Go auront forcément une utilité sur les autres modèles de la série. Nous en saurons plus dans quelques jours.