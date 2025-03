Le Pixel 9a n’a pas assez de RAM pour faire tourner toutes les fonctions IA de Google

Avec ses 8 Go de RAM, le Pixel 9a ne peut alimenter qu'un modèle IA moins performant que sur les autres Pixel 9. Il lui manque donc plusieurs fonctionnalités intéressantes, auxquelles on a accès sur les smartphones plus haut de gamme de Google.

Google a lancé hier le Pixel 9a, son nouveau smartphone de milieu de gamme. L'annonce a toutefois été marquée par un petit couac, puisque le Pixel 9a n'est toujours pas disponible en précommande. Le fabricant a été contraint de revoir son calendrier de disponibilité après avoir constaté un problème de composants lors de la production de l'appareil. Celui-ci ne toucherait qu'un nombre limité de mobiles, mais Google préfère prendre le temps d'effectuer un contrôle qualité correct avant de donner le coup d'envoi de la commercialisation.

En attendant de pouvoir tester le smartphone, une première mauvaise nouvelle nous parvient déjà. Si le Pixel 9a est bien équipé d'une puce Tensor G4, comme sur les autres modèles de Pixel 9, il n'embarque que 8 Go de RAM. À titre de comparaison, le Pixel 9 dispose de 12 Go de mémoire vive, et les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL de 16 Go.

Le modèle IA du Pixel 9a est moins performant

Or, la quantité de RAM sur un smartphone n'a jamais semblé aussi importante que ces derniers temps. Si on pouvait reprocher aux constructeurs Android de proposer beaucoup de mémoire vive sur leurs terminaux à des fins seulement marketing ou pour compenser un manque d'optimisation, la RAM est devenue indispensable avec l'émergence de l'IA, qui nécessite d'énormément de ressources pour fonctionner.

Comme souligné par Ars Technica, les 8 Go de RAM du Pixel 9a ne lui permettent pas d'accéder au modèle Gemini Nano XS, qui alimente tous les autres mobiles de la série Pixel 9. Le Pixel 9a doit se contenter d'un nouveau modèle, plus petit, et donc moins performant, que Google a baptisé Gemini Nano 1.0 XXS.

La première grande différence entre Gemini Nano 1.0 XXS et Gemini Nano XS est que le second tourne constamment en arrière-plan, prêt à intervenir dès que l'utilisateur en appelle à ses capacités. Le modèle local du Pixel 9a ne devient quant à lui actif que quand il est appelé. Cela signifie qu'il sera sans doute un peu plus lent à générer ses résultats, puisqu'il y aura un léger temps de latence pour qu'il sorte de veille.

Un manque de transparence de Google ?

Mais surtout, Gemini Nano 1.0 XXS n'est pas compatible avec bon nombre des fonctions d'IA parmi les plus avancées de Google. Ce modèle n'est en effet pas multimodal : il ne prend en charge que le texte, et pas l'image ou le son. Il ne fonctionne donc par exemple pas avec l'application Pixel Screenshots. Cette app, lancée en même temps que les Pixel 9, permet de créer une base de données de ses captures d'écran. Le traitement IA enregistre les détails utiles de chaque image pour que l'utilisateur puisse facilement retrouver des informations sans avoir à fouiller péniblement sans sa galerie.

La fonction Call Notes est également absente. Celle-ci génère un résumé de vos conversations téléphoniques, une option bien pratique dans certaines situations pour gagner du temps ou ne pas oublier d'information importante. Call Notes n'est actuellement pas disponible en français, mais on sait donc que le Pixel 9a n'y aura pas droit quand ce sera le cas.

D'une manière générale, il faut s'attendre à ce que la plupart des fonctions IA de Google impliquant de l'image ou du son ne soient pas supportées par le Pixel 9a. Il existe toutefois quelques exceptions. La génération de résumé d'un enregistrement audio est par exemple opérationnelle, car l'application crée une transcription sans voir recours à Gemini, qui s'occupe ensuite de proposer un résumé à partir de retranscription sous forme de texte.

On peut regretter que Google n'ait pas été des plus transparents sur l'absence de toutes ces fonctions IA sur le Pixel 9a. Sur la page produit du smartphone, rien n'indique qu'il dispose de moins d'options de ce type que les autres appareils Pixel 9. Rappelons aussi que le Pixel 9a ne donne pas accès gratuitement à Gemini Advanced. Si le Pixel 9 Pro offre un an d'abonnement à ce service, il faut payer 21,99 euros par mois avec le Pixel 9a, avec le premier mois d'essai qui n'est pas facturé.

