Voici la liste des iPhone qui seront compatibles avec iOS 19

iOS 19 ne laissera aucun iPhone sous iOS 18 sur le carreau, cette mise à jour pouvant être considérée comme mineure. Certains iPad ne pourront par contre pas passer à iPadOS 19.

iOS 18 est disponible depuis seulement quelques mois, mais on commence déjà à parler de la prochaine grande version du système d'exploitation d'Apple. Selon iPhoneSoft, tous les iPhone qui sont compatibles avec iOS 18 le seront également avec iOS 19.

Pour appuyer cette information, le média cite une source interne à Apple, qui avait déjà vu juste par le passé. Pour rappel, la marque à la pomme promet au moins cinq ans de patchs de sécurité pour ses iPhone, sans garantir de durée de disponibilité pour les mises à jour majeures. Mais Apple prouve qu'il reste très sérieux en la matière, avec des iPhone XR, XS et XS Max qui devraient donc recevoir iOS 19 près de huit ans après leur sortie.

Quels iPhone vont recevoir la mise à jour iOS 19 ?

Voici donc ci-dessous tous les iPhone qui devraient être compatibles avec iOS 19. On pourra bien sûr ajouter à la liste le probable iPhone SE 4 qui sortira entre temps, ainsi que la série des iPhone 17.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e et 3e génération)

La source explique qu'iOS 19 ne devrait pas être une version apportant de nombreuses nouveautés, d'où cette liste d'iPhone compatibles identique à celle d'iOS 18. Les équipes travailleraient principalement sur l'amélioration d'iOS 18, qui a présenté des problèmes de qualité, ainsi que sur les fonctions Apple Intelligence, réservées aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 (mais pas encore activées en France). Le développement de visionOS accapare aussi des ressources qui pourraient être attribuées à iOS 19.

Côté iPad, certains modèles ne devraient plus être supportés. iPadOS 19 requerrait une puce A12 au minimum, disqualifiant l'iPad 7 et l'iPad Pro 2017. iOS 19 sera par contre déployé sur l'iPad mini de 5e génération et supérieure, sur l'iPad de 8e génération et supérieure, sur l'iPad Air de 3e génération et supérieure ainsi que sur l'iPad Pro 2018 et supérieur.

Source : iPhoneSoft