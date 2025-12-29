Ils dansent, nagent, font la taille d’un grain de sel et coûtent seulement un centime à produire : voici les plus petits robots autonomes au monde

Des chercheurs viennent de développer les plus petits robots autonomes du monde : « plus petits qu’un grain de sel » et entièrement programmables, ces minuscules machines ne coûteraient qu’un centime à produire. Selon les scientifiques, ce n’est que le début de l’aventure des micro-robots.

L’industrie de la robotique et ses innovations sont impressionnantes : certaines créations flirtent tellement avec le réalisme qu’elles en deviennent effrayantes, d’autres sont capables de s’adapter à tout, même quand on leur tranche les pattes à la tronçonneuse…

Mais la robotique, ce n’est pas seulement des machines (presque) grandeur nature, c’est aussi de l’innovation à l’échelle nanométrique. Pour preuve, découvrez ici les plus petits robots autonomes et entièrement programmables au monde : ils sont « plus petits qu’un grain de sel » et, surtout, ils ne coûteraient qu’un centime à produire !

Ces micro-robots sont le fruit d’une collaboration entre des équipes de chercheurs de l’Université de Pennsylvanie (Penn Engineering) et de l’Université du Michigan – qui détient déjà le record du plus petit ordinateur du monde. Chaque équipe s’est vue attribuée une compétence : la première a conçu le « corps » des robots, tandis que la seconde les a dotés d’un « cerveau ».

L’aventure des micro-robots ne fait que commencer

Recevant leur intelligence grâce à un processeur optimisé, de la mémoire et des capteurs, ces micro-robots ont une taille similaire à de nombreux micro-organismes, soit environ 0,2 mm x 0,3 mm x 0,05 mm. Pour contourner les défis physiques que peuvent rencontrer des machines aussi minuscules (traînée, viscosité…), les scientifiques en ont fait des « robots-nageurs » : ils se déplacent dans le liquide en produisant un champ électrique qui pousse les ions autour d’eux. Grâce à ce système de propulsion inédit, ils n’ont besoin d’aucune pièce mobile : cela les rend très résistants.

Comme le soulignent nos confrères de Tom's Hardware, leur petite taille implique un autre défi : leur alimentation. Elle s’appuie sur l’énergie solaire. Presque toute la masse des minuscules machines est due aux cellules prévues à cet effet. Mais même ainsi, seuls 75 nanowatts sont produits : l’efficacité énergétique est donc cruciale. Et ce n’est pas la seule fonction des panneaux solaires. Pour les rendre entièrement programmables, l’équipe de l’Université du Michigan utilise en effet des impulsions lumineuses.

Les chercheurs se sont inspirés de la « danse des abeilles » : grâce à leur système de propulsion, ces toutes petites machines effectuent des mouvements pour transmettre leurs données. Pour accomplir leur mission de manière autonome, elles peuvent être déployées par centaines pendant plusieurs mois. Si le premier robot testé embarquait un capteur de température, le type de composant peut facilement être modifié.

Selon les chercheurs, les domaines d’application de ces micro-robots seraient divers : la médecine, la fabrication à l’échelle microscopique. Avec leur taille minuscule, leur résistance, leur faible coût de production et leur autonomie, ces machines semblent représenter le début de l’aventure des micro-robots.