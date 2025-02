L’iPhone 16e est officiel : le meilleur rapport qualité-prix d’Apple depuis bien longtemps ?

Apple a officiellement présenté l'iPhone 16e, son nouveau mobile d'entrée de gamme. L'appareil n'a plus rien à voir avec les iPhone SE et son rapport qualité-prix pourrait bien faire de l'ombre aux iPhone 15 et iPhone 16.

On attendait un iPhone SE 4 ou un iPhone SE 2025, Apple a finalement opté pour l'iPhone 16e. Ce choix de nomenclature est loin d'être anodin, cet appareil d'entrée de gamme n'ayant jamais été aussi proche des prestations offertes par la gamme principale. L'iPhone 16e se distingue par une fiche technique très solide et un prix bien plus abordable que ses aînés.

L'iPhone 16e fait partie intégrante de la série iPhone 16 et embarque la même puce A18 que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Pour la première fois, un mobile intègre un modem 5G conçu par Apple, le C1. Il s'agit du “modem le plus économe en énergie jamais installé sur un iPhone”, prétend la marque à la pomme, qui promet que la faible consommation du SoC et du modem contribuent à une excellente autonomie de l'appareil. Apple annonce une endurance similaire à celle de l'iPhone 15 et très légèrement inférieure à celle de l'iPhone 16.

Écran OLED et capteur photo 2‑en‑1

Le mobile est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, rompant définitivement avec l'affichage petit format et LCD des iPhone SE. Logiquement, la fréquence de rafraichissement est bloquée à 60 Hz, les 120 Hz étant réservés aux seuls modèles Pro. Pas de Touch ID ici, l'iPhone 16e dispose de capteurs pour la reconnaissance faciale Face ID. Apple est par contre revenu au design avec encoche, préférant garder le Dynamic Island aux appareils les plus chers.

Sans surprise, le smartphone jouit d'une connectique USB-C, le port Lightning n'étant plus autorisé en Europe sur les nouveaux produits. Le bouton d'Action est bien présent, permettant de paramétrer des raccourcis rapides bien pratiques. Il remplace le bouton pour passer au mode silencieux ou sonnerie, moins polyvalent. Le nouveau bouton Photo permettant de régler l'appareil photo avec une touche physique plutôt qu'avec l'écran tactile est par contre absent.

À l'arrière, l'iPhone 16e reprend une particularité de la gamme SE : il n'y qu'un unique capteur photo. Il s'agit d'un grand-angle de 48 MP avec technologie de fusion de pixels pour obtenir de meilleurs résultats en basse lumière. Apple explique toutefois que cette optique est en fait 2‑en‑1, et qu'elle offre aussi un téléobjectif avec zoom de “qualité optique” 2x. Le smartphone est par contre dépourvu de capteur ultra grand-angle. Côté vidéo, la capture 4K avec Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde et audio spatial est au programme.

Apple Intelligence au cœur de l'expérience

L'iPhone 16e est bien sûr livré sous iOS 18 et va profiter des fonctionnalités Apple Intelligence. “Avec l'outil Clean Up, il est facile de supprimer les éléments gênants dans les images, et la recherche en langage naturel dans l'application Photos permet aux utilisateurs de rechercher à peu près n'importe quelle photo ou vidéo en décrivant simplement ce qu'ils recherchent”, décrit par exemple la firme américaine.

L'IA générative d'Image Playground permet aux utilisateurs de créer facilement des images uniques, tandis qu'il est possible de générer des emojis personnalisés avec Genmoj ou d'améliorer son écriture avec Writing Tools. La conversation avec Siri devient plus naturelle et l'assistant garde en mémoire des éléments de contexte pour une expérience plus personnalisée. “Siri peut répondre à des milliers de questions sur les fonctionnalités et les paramètres des produits Apple, afin que les utilisateurs puissent apprendre à faire des choses comme enregistrer un écran ou programmer un SMS à envoyer plus tard”, nous explique-t-on.

ChatGPT est intégré nativement et peut être invoqué au sein même des applications système, sans besoin de créer un compte OpenAI, et sans qu'OpenAI ne conserve leurs données. Les utilisateurs ont la liberté de désactiver ChatGPT s'ils souhaitent s'en passer. Par ailleurs, l'entreprise réaffirme sa promesse qu'Apple Intelligence deviendra bien disponible en français au mois d'avril 2025, sans doute avec le déploiement d'iOS 18.4.

Prix et disponibilité

L'iPhone 16e sera disponible dans les coloris noir et blanc, avec une finition mate dans les deux cas. Apple annonce que les précommandes débuteront le vendredi 21 février 2025, pour une disponibilité à partir du vendredi 28 février.

Les prix démarrent à 719 euros pour 128 Go de stockage. Il faut compter 849 euros pour passer à 256 Go de mémoire interne et 1 099 euros pour monter à 512 Go.