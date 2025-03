L’iPhone 17 Pro adopterait ce composant qui a déjà fait ses preuves sur les smartphones Android

Le refroidissement des iPhone 17 Pro serait confié à une chambre à vapeur, qui doit permettre d'améliorer la gestion thermique des appareils et tirer le plein potentiel des performances promises par le SoC A17 Pro.

Que nous réserve Apple pour sa prochaine génération d'iPhone ? On parle beaucoup d'un changement de design majeur pour les iPhone 17 Pro, avec la disparition du mythique bloc photo carré dans le coin supérieur gauche, qui serait remplacé par une barre horizontale, un peu à la manière des Google Pixel.

Mais il devrait aussi y avoir un certain nombre de modifications dans les entrailles de l'appareil. D'après le leaker chinois Instant Digital, les modèles d'iPhone 17 Pro embarqueraient une chambre à vapeur afin d'optimiser le refroidissement et la gestion thermique. Cette technologie est bien connue, puisqu'elle a déjà été implémentée avec succès sur des modèles haut de gamme de smartphones Android, chez Samsung notamment.

Pas de chauffe sur l'iPhone 17 Pro ?

La source explique qu'entre cette chambre à vapeur pour évacuer la chaleur et l'efficacité énergétique de la puce A19 Pro, l'iPhone 17 Pro devrait offrir des performances très élevées pour les tâches les plus exigeantes. Il prédit que le SoC ne devrait souffrir “pratiquement d'aucune perte de fréquence”, le recours au throttling n'étant pas nécessaire pour éviter la surchauffe. Il précise que seuls les modèles Pro devraient bénéficier d'une chambre à vapeur.

Pour ceux qui espéraient un Dynamic Island plus discret ou des bordures plus fines, il ne faut par contre pas trop y compter. “Les améliorations de cette année se concentrent sur les composants internes et l'arrière, il n'y aura donc probablement aucun changement à l'avant. La taille de l'encoche et le cadre sont sûrement les mêmes”, estime-t-il.

Il se murmure aussi qu'Apple pourrait finalement abandonner le titane pour repasser à un revêtement en aluminium et en verre. Mais la grande attraction de cette année devrait être le tout nouvel iPhone 17 Air, un smartphone misant sur un design tout en finesse et légèreté, qui pourrait prendre la place de l'iPhone Plus, modèle le moins populaire de la gamme.

Source : Instant Digital