iPhone 17 : voici les iPhone, Apple Watch et AirPods qui deviennent moins chers avec sa sortie

Le lancement d’une nouvelle gamme de produits Apple entraîne inéluctablement le retrait d’anciennes générations de l’Apple Store. Voici quels sont les appareils toujours disponibles et ceux qui en ont disparu.

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a dévoilé ses iPhone 17. S’ils étaient les stars de la conférence, leur présentation s’est accompagnée d’autres produits de l’écosystème Apple : la nouvelle gamme d’Apple Watch et les AirPods Pro 3.

La sortie d’une nouvelle gamme de produits de la marque à la pomme croquée implique la disparition de certains des précédents modèles de l’Apple Store. En revanche, ils restent généralement, le temps que les stocks s’écoulent, disponibles à l’achat chez les revendeurs, comme Amazon ou Darty pour ne citer qu’eux. Mais le lancement de nouveaux appareils signifie également une baisse du prix des anciennes générations. Découvrez quels sont les anciens modèles d’iPhone, d’Apple Watch et d’AirPods toujours disponibles et ceux qui ont disparu de l’Apple Store.

Apple : voici les produits qui ont disparu de l’Apple Store

Concernant les iPhone, lorsqu’Apple en sort une nouvelle génération, il garde traditionnellement celle précédente, dont il déleste le prix de 100 euros. C’est le cas encore cette année avec l’iPhone 16, toujours disponible dans l’Apple Store – mais seulement en version 128 Go – à partir de 869 euros. Quant à l’iPhone Plus, vous pouvez obtenir la version 128 Go dès 969 euros, et la version 256 Go dès 1 099 euros. Le catalogue officiel de la firme de Cupertino conserve également l’iPhone 16e, mais ce dernier reste à son prix de base : 719 euros.

La marque à la pomme ne vend en revanche qu’une génération d’iPhone Pro à la fois : les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ont donc été retirés de l’Apple Store. Le même sort est réservé aux iPhone 15 et 15 Plus. Tout comme les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, vous pourrez toujours les trouver chez des distributeurs tiers, jusqu’à épuisement des stocks.

La nouvelle gamme de montres connectées de la marque à la pomme croquée se composant de l’Apple Watch Series 11, de la SE 3 et de l’Ultra 3, les générations précédentes – à savoir les Series 10, SE 2 et Ultra 2 – sont retirées du catalogue officiel, mais restent, là aussi, disponibles chez les revendeurs. Quant aux écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple, la sortie des AirPods Pro 3 entraîne inéluctablement la disparition des AirPods Pro 2 de l’Apple Store.

Alors si vous attendiez la sortie des nouveaux produits d’Apple pour profiter d’une réduction du prix des générations précédentes, nos confrères de Tom’s Guide vous conseillent de ne pas trop tarder s’il s’agit d’appareils déjà retirés de l’Apple Store.