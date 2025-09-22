iPhone 17 : faites très attention à votre choix de coloris, certains sont très sensibles aux rayures

Un nouveau scandale pour Apple ? Depuis la sortie officielle des iPhone 17, le “Scratch Gate” fait beaucoup parler de lui. En cause : des rayures très visibles sur la coque arrière, seulement quelques jours après leur présentation au grand public. Deux coloris seraient particulièrement touchés par ce phénomène.

Cela ne fait quelques jours que l'iPhone 17 est disponible pour le grand public et déjà, celui-ci fait l'objet de plusieurs plaintes. La semaine dernière, nous rapportions un gros problème avec l'appareil photo du smartphone, qui affiche régulièrement des artefacts rendant les clichés inutilisables. La veille de son arrivée en magasin, Apple a déployé en urgence une mise à jour pour iOS 26, corrigeant un défaut logiciel dont on ne connaît pas le teneur.

Bref, si les soucis de dernière minute sont loin d'être inhabituels au lancement d'un smartphone, celui-ci semble presque avoir été fait dans la précipitation. Pour ne rien arranger, depuis la sortie, Apple est secoué par une vague de mécontentement chez les utilisateurs. En effet, un nouveau “scandale” a éclaté sur les réseaux sociaux, accusant l'iPhone 17 d'un défaut fort dommageable. Pire encore, certains modèles paraissent plus exposés que d'autres.

Ces coloris d'iPhone 17 attirent plus les rayures que les autres

Le #ScratchGate a rapidement envahi les réseaux sociaux ce week-end, lorsque les utilisateurs se sont rués dans les Apple Store à la recherche d'un iPhone 17. Il n'a pas fallu longtemps pour que beaucoup réalisent que même les modèles neufs présentent de nombreuses rayures à l'arrière. Visiblement, il suffit que le smartphone soit manipulé par quelques personnes pour que le mal soit fait.

D'après nos confrères de Consomac, ces rayures sont présentes sur les modèles, mais sont particulièrement visibles sur deux coloris en particulier. Les iPhone 17 noir et bleu semblent en effet les plus touchés, ce qui n'est pas vraiment surprenant puisqu'il s'agit des coloris les plus sombres, rendant de fait les rayures plus visibles. Autrement dit, il va vite falloir faire le deuil de votre iPhone 17 neuf et vierge de tout défaut – si tant est que vous parveniez même à en obtenir un sans rayure.