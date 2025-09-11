L’iPhone 17 vous protège de l’espionnage grâce à cette nouveauté invisible

Tous les modèles d'iPhone 17 intègre une fonction qui vous protège des logiciels espions. C'est déjà une bonne nouvelle, mais il y a une cerise sur le gâteau : vous n'avez rien à faire pour en profiter.

Quand vous devez choisir votre prochain smartphone, sur quels critères vous basez-vous ? La puissance du processeur, les performances des capteurs photos, l'autonomie, le prix… En résumé des éléments de la fiche technique facilement repérables au premier coup d'œil. Ce n'est pas pour rien que les fabricants mettent l'accent sur l'un ou l'autre de ces points, parfois tous, lorsqu’ils présentent leurs nouveaux modèles.

Apple ne fait pas exception à la règle. Lors de sa dernière keynote, la firme de Cupertino a dévoilé les iPhone 17 en vantant justement la plupart des aspects évoqués ci-dessus. Mais cela ne veut pas dire que les appareils se limitent à ça. Alors qu'elle ne l'a pas évoqué lors de la conférence, la marque à la pomme croquée détaille dans un billet de blog une nouveauté équipant toutes les versions de l'iPhone 17. Invisible, elle n'en reste pas moins une avancée majeure.

Voici comment les iPhone 17 vous protège des logiciels espions

Son petit nom ? Memory Integrity Enforcement (MIE), que l'on pourrait traduire par renforcement de l'intégrité de la mémoire. Il s'agit d'un système empêchant les logiciels espions de s'installer sur votre iPhone. Sa particularité vient de son efficacité jugée extrêmement élevée, capable de stopper les programmes les plus sophistiqués “tout en maintenant la puissance et les performances attendues par les utilisateurs“, nous dit Apple.

Lire aussi – Votre iPhone peut être piraté à tout moment si vous ne changez pas ces paramètres immédiatement, désactivez-les sans attendre !

Fruit d'un développement ayant duré 5 ans, l'entreprise affirme que le MIE va “perturber nombre des techniques d'exploitation les plus efficaces des 25 dernières années et redéfinir complètement le paysage de la sécurité de la mémoire des produits Apple“.

En tant qu'utilisateur d'iPhone 17, vous n'avez absolument rien à faire pour en profiter. C'est l'une de ces fonctionnalités discrètes dont on peut carrément ignorer l'existence sans qu'elle perde en intérêt. Il y a fort à parier que les personnes lambdas ne soient jamais la cible d'un spyware très élaboré, mais qui peut le plus peut le moins comme on dit.