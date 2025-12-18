Vite, l’excellent aspirateur Shark Detect Clean passe à prix cassé en combo avec le Shark VACMOP, c’est du jamais vu !

Le géant Shark s’est fait connaître en proposant des aspirateurs puissants à des tarifs ultra compétitifs. Le Shark Detect Clean figure parmi les meilleurs modèles de la marque. Cet aspirateur balai sans fil léger et puissant est actuellement bradé juste avant les fêtes et, en l’achetant en combo avec le nettoyeur balai sans fil Shark VACMOP, vous économisez 230 € ! C’est une bonne affaire !

Vous cherchez un aspirateur balai sans fil et attendez une bonne promotion pour vous équiper d’un modèle performant à prix réduit ? Ce bon plan devrait vous plaire. Les aspirateurs Shark allient technologies avancées, excellente ergonomie et prix accessible. Et comme les autres modèles du catalogue du géant américain, le Shark Detect Clean ne fait pas exception.

Habituellement en vente à 399,99 € avec sa base autovidante, il est actuellement affiché à 229,99 € seulement. Et en plus, vous pouvez vous offrir le nettoyeur balai sans fil 2-en-1 Shark VACMOP à -50% avec le code VACMOP, soit 59,99 € au lieu de 119,99 €. Cela vous faire une réduction totale de 230 € ! Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au dimanche 21 décembre 2025 à 23h59.

Pour en profiter, il vous suffit d’ajouter l’aspirateur Shark Detect Clean et le Shark VACMOP dans votre panier puis de renseigner le code VACMOP. Les deux appareils vous reviendront à 289,98 € seulement.

Pourquoi craquer pour le combo aspirateur Shark Detect Clean et le nettoyeur Shark VACMOP ?

Le ménage est une corvée qui devient vite contraignante avec de mauvais équipements. Shark propose différents appareils qui vous facilitent la vie. Le Shark Detect Clean est un appareil qui a été spécialement conçu pour s’adapter à toutes les situations. Léger et facilement maniable, il est fourni avec sa bade de autovidante qui vous permet de stocker jusqu’à 45 jours de débris.

Sa brosse permet d’aspirer les poussières sur toutes les surfaces, à savoir les sols durs, les tapis et les moquettes. L’aspirateur détecte les saletés invisibles et optimise ses performances en fonction. La fonction DirtDetect permet d’augmenter automatiquement le niveau d’aspiration sur les tapis et moquettes tandis que la fonction EdgeDetect double la puissance à l’approche des angles et des recoins. Les zones peu éclairées sont par ailleurs illuminées grâce à la fonction LightDetect. Enfin, vous profitez d’une belle autonomie qui peut atteindre les 60 minutes d’utilisation.

Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez combiner cet aspirateur avec le nettoyeur balai sans fil 2-en-1 Shark VACMOP. Cet autre aspirateur est idéal pour un nettoyage optimal quotidien. Il aspire les débris secs et élimine en même temps les saletés humides avec à sa serpillère intégrée. Grâce à la pulvérisation ciblée, aucune saleté incrustée ne résiste.

