Vous avez perdu votre smartphone ? Pas de problème, votre montre connectée peut désormais le retrouver

Google est actuellement en train d'étendre la compatibilité de son application Localiser aux montres connectées sous Wear OS. Celle-ci apparaît progressivement sur les Pixel Watch et autres appareils compatibles, tout en préservant l'expérience habituelle du service.

Depuis un peu plus d'un an maintenant, Google propose son service Localiser (ou Find My) sur Android. Celui-ci s'inspire directement de son homologue chez Apple en permettant de retrouver ses appareils égarés, pour peu qu'ils soient connectés au réseau de la firme. Jusqu'à maintenant toutefois, le service était uniquement disponible sur smartphone, ou bien directement sur le web via navigateur. Pas très pratique lorsque l'on a perdu ledit smartphone et que l'on n'a pas accès à un autre appareil immédiatement, donc.

Un problème qui est désormais sur le point de se régler — du moins, pour ceux qui possèdent une montre connectée. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que l'on attend que Google proposer le service Localiser sur ces dernières. Il semblerait que le grand jour soit enfin arrivé. D'après nos confrères d'Android Authority, l'application Localiser est désormais disponible sur certains modèles de montres connectées Wear OS, téléchargeable directement depuis le Play Store.

Votre montre connectée peut désormais retrouver vos appareils Android égarés

Pour l'heure, toutes les montres connectées n'y ont visiblement pas encore accès. Sans surprise, seules les Pixel Watch sont garanties de pouvoir installer l'application dès aujourd'hui, bien que d'autres modèles, comme la OnePlus Watch 2R, font également partie des heureuses élues. Si vous possédez une montre connectée tournant sous Wear OS, cela vaut donc le coup de vérifier le Play Store dès maintenant. Sinon, il suffira probablement d'attendre quelques jours pour que celles-ci soient disponibles.

Une fois celle-ci installée, vous ne serez pas franchement perdu si vous avez déjà eu recours au service Localiser mon appareil. L'expérience y est parfaitement similaire, affichant la localisation de vos appareils sur le réseau et offrant la possibilité de lancer une alerte sonore pour faciliter leur recherche. Si ces derniers sont trop loin et que le risque est troip grand, vous pourrez également les verrouiller afin que personne n'y ait accès.

