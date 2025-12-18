La Lenovo Idea Tab Pro est une tablette performante, avec un design et des composants haut de gamme. Et malgré son positionnement premium, son prix est beaucoup plus accessible que ceux de ses concurrents du même segment, surtout lorsqu'elle est en promotion.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous recherchez une tablette qui ne vous décevra dans aucun domaine, la Lenovo Idea Tab Pro doit figurer sur votre liste. À quelques jours de Noël, c'est une excellente option si vous recherchez une idée de cadeau ou même une tablette pour un usage personnel.

Dans le cadre de ses promotions de fin d'année, Boulanger la propose presque à moitié prix via Rakuten. La tablette passe ainsi à 269,99 € au lieu de 499,99 €, dans sa version avec 256 Go de stockage. Elle est affichée à 299 €, ce qui est déjà un très bon prix, mais vous pouvez profiter en ce moment d'une réduction supplémentaire de 30 € avec le code promo BOULANGER30.

Que vaut la Lenovo Idea Tab Pro ?

Cette tablette dispose de plusieurs éléments premium : son écran 3K (2944 x 1840 pixels) de 12,7 pouces au format généreux, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son design en aluminium et son épaisseur de seulement 6,9 mm lui confèrent un look agréable. La Lenovo Idea Tab pro embarque également 4 haut-parleurs JBL qui délivrent une excellente qualité de son.

La tablette est livrée avec son stylet pratique et elle est également compatible avec un clavier. Celui-ci est toutefois vendu séparément. Il permet de transformer la l'Idea Tab Pro en un mini ordinateur portable. Sous le capot, on retrouve un processeur Dimensity 8300 qui est une puce milieu de gamme offrant des performances confortables pour toutes les situations d'usage, y compris le multitâche et le gaming.

Je profite de ce bon plan

Le processeur est ici épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via microSD. Enfin, sa batterie de 10 200 mAh offre une bonne autonomie et est compatible avec une charge rapide de 45W.