Android 16 : cette fonction de localisation cruciale pour protéger votre vie privée débarque enfin

Google muscle son arsenal dédié à la protection de la vie privée de ses utilisateurs en s’attaquant au manque de transparence lié à la localisation. La firme de Mountain View introduit une fonction qui avait été testée dans le passé sans jamais être déployée publiquement et réalise ainsi un progrès majeur pour la confidentialité.

Google un point d’honneur à renforcer la protection de la vie privée ces derniers temps. Cela passe notamment par des ajustements liés à la localisation bienvenus. Les services de localisation sur smartphones sont certes l’un de leurs atouts : ils permettent de proposer des résultats plus pertinents ou d’aider à trouver le meilleur itinéraire possible. Toutefois, ils peuvent représenter un risque pour la confidentialité des utilisateurs.

Le mois dernier, nous vous informions que Google voulait rendre la localisation sur Android 16 plus sûre et plus fiable en implémentant la Localisation approximative basée sur la densité de population. L’objectif ? Garantir le même sentiment d’anonymat aux utilisateurs, qu’ils habitent dans un centre-ville bondé ou dans un village isolé. Mais ce n’est pas tout : la première bêta d’Android 16 QPR3 tout juste déployée sur les Google Pixel dotés de puces Tensor apporte plusieurs nouveautés attendues, mais elle réintroduit surtout une fonction cruciale pour le contrôle de la vie privée.

Android 16 QPR3 : vous saurez enfin quelles applications accèdent à votre localisation en temps réel

Cette fonction, c’est l’indicateur de localisation extensible. Comme le soulignent nos confrères d’Android Authority, depuis Android 12, les indicateurs de confidentialité préviennent les utilisateurs quand une application accède à la caméra ou au microphone de leur appareil grâce à une icône verte dans la barre d’état : pour savoir quelles applications les utilisent, il suffit d’appuyer sur l’icône.

Or, jusqu’à présent, il n’en allait pas de même pour la localisation : s’il y avait bien une icône dans la barre d’état qui indiquait qu’une application suivait votre position, le système n’indiquait pas clairement laquelle. Google corrige enfin ce manque avec Android 16 QPR3 en réintroduisant l’indicateur de localisation extensible – qu’il avait déjà testé avec Android 13, sans jamais le déployer globalement.

Cette fonctionnalité prend la forme d’une icône bleue dans la barre d’état – elle redevient verte lorsque plusieurs autorisations (microphone, caméra, localisation) sont utilisées simultanément – et il est désormais possible de cliquer dessus : s’ouvre alors une fenêtre de confidentialité qui détaille précisément les applications qui accèdent à votre position. C’est un progrès majeur pour la transparence et la protection de la vie privée.