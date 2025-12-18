Le prix du passe Navigo augmente encore et franchit la barre des 90€, et bonne année 2026 !

Il vous coûtera encore plus cher de prendre les transports à Paris l'année prochaine. Île-de-France Mobilités, par l'intermédiaire de sa patronne Valérie Pécresse, ont en effet annoncé aux abonnés au passe Navigo que ce dernier verra son prix augmenter en 2026.

Demandez à n'importe quel Parisien : il y a de grandes chances que ce dernier estime que le prix du passe Navigo est trop cher. Malgré les incessantes promesses de fluidication du trafic, de remises en état des trains et autres ouvertures de ligne, Île-de-France Mobilités a bien du mal à se mettre ses usagers dans la poche. Et pourtant, le gestionnaire du réseau persiste et signe. Dans un mail envoyé ce matin aux abonnés, celui-ci annonce la couleur pour 2026.

On le voyait venir à des kilomètres : le prix du passe Navigo va encore augmenter l'année prochaine. Bien sûr, Valérie Pécresse débute son messsage en rappelant toutes les nouveautés incrémentées au réseau depuis son arrivée aux commandes d'Île-de-France Mobilités en 2016 : 1400 trains et métros neufs mis en service, l'arrivée du premier téléphérique en Île-de-France, l'hypothétique ouverture de la ligne 18 en 2026… Tout cela venant justifier le nouveau tarif que les abonnés devront payer en 2026.

Sur le même sujet – Le Pass Navigo est disponible sur Galaxy Watch, plus besoin de sortir votre smartphone

La RATP commence fort l'année 2026

Valérie Pécresse continue de noyer le poisson dans les paragraphes suivant en rappelant qu'Île-de-France Mobilités a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter l'inflation à seulement 1%, comme en 2025. Toujours est-il qu'inflation il y a et que celle-ci se répercute sur le prix du passse Navigo. L'abonnement augmentera donc de 2€ dès le 1er janvier 2026, pour un total de 90,80 € par mois. Un cap symbolique que l'on pensait encore infranchissable il y a quelques années.

Île-de-France Mobilités rappelle également à qui veut bien l'entendre que ce tarifs est largement amortir par les diverses aides et subventions d'État, sans lesquelles le passe Navigo coûterait 280,07 €, et, enfin, que votre employeur est dans l'obligation de prendre en charge au minimum 50% du prix de vos titres de transport, abaissant ainsi le prix final à “seulement” 45,40 € par mois. Ce n'est que sous cette condition, et seulement si vous prenez les transports tous les jours, que le passe Navigo est encore rentable face à un simple ticket.