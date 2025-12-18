Galaxy S26 : l’Exynos 2600, la future puce de Samsung, se dévoile et s’annonce prometteuse

Samsung a récemment confirmé l’arrivée de sa prochaine puce haut de gamme : l’Exynos 2600. Les futurs Galaxy S26 destinés à l’Europe devraient par ailleurs en être équipés. Mis à part des promesses, la firme sud-coréenne n’a pas encore dévoilé les spécifications de son mystérieux SoC. C’est donc un leaker qui vient de les dévoiler.

Début décembre, Samsung a publié une vidéo d’une trentaine de secondes sur YouTube dans laquelle il confirme l’identité de sa prochaine puce haut de gamme pour smartphones : l’Exynos 2600. Elle devrait équiper certains des Galaxy S26, notamment ceux qui débarqueront sur le marché européen, tandis que la déclinaison Ultra de la gamme S26 pourrait faire exception et être mondialement dotée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Dans cette vidéo, le constructeur sud-coréen cherche à rassurer : il déclare avoir écouté – sous-entendu les critiques adressées à l’Exynos 2200 qui avait équipé le Galaxy S22 – et que, « pour exprimer l’exceptionnel », l’Exynos 2600 a été optimisé en profondeur, à tous les niveaux. Au-delà de ces promesses, Samsung n’a pas donné plus de détails sur les spécifications de sa puce ; les leakers s’en chargent donc pour lui.

Une fuite dévoile les spécifications du mystérieux Exynos 2600 de Samsung

Selon le leaker UniverseIce, l’Exynos 2600 profiterait d’une gravure en 2 nm. Ce ne serait pas étonnant : Samsung s’étant laissé distancé par la concurrence ces dernières années, la firme sud-coréenne miserait sur ses nouvelles puces pour revenir dans la course. Autre caractéristique : la future puce haut de gamme serait doté d’un CPU à 10 cœurs reposant sur la nouvelle architecture Arm Lumex – qui suggère de meilleures performances en IA – :

Un cœur principal cadencé à 3,9 GHz

Trois cœurs haute performance à 3,25 GHz

Et six cœurs intermédiaires à 2,75 GHz

Quant au GPU, ce serait un AMD Juno (Xclipse 960): il repose sur l’architecture RDNA et est cadencé à 985 MHz. Il est compatible avec les principales technologies graphiques modernes 2D et 3D, comme OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 et Vulkan 1.3. Finalement, ce processeur graphique ferait mieux que l’Adreno 840 qui équipe la dernière puce Snapdragon, selon de précédentes fuites. Les performances finales pourraient toutefois différer.

Concernant les inquiétudes liées à la chauffe, la technologie Heat Path Block aurait permis au constructeur de corriger ces problèmes. Reste que, si l’Exynos 2600 serait peut-être moins puissant que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, il a néanmoins d’autres atouts qui font que Samsung aurait raison de l’utiliser dans les Galaxy S26 – surtout en période de pénurie et de flambée des prix de la RAM.