Android 16 : la mise à jour métamorphose la lampe torche et rend enfin la navigation personnalisable

La première bêta d’Android 16 QPR3 vient d’être publiée. Elle offre un aperçu des nouveautés que l’on peut attendre pour la version stable attendue pour le printemps 2026. Parmi elles, un relooking très pratique de lampe torche, mais également une option attendue depuis longtemps qui vise à améliorer l’ergonomie de la navigation.

Google vient tout juste de déployer la première bêta d’Android 16 QPR3, la prochaine version de son système d’exploitation attendue pour mars 2026. Parmi les nouveautés qu’elle apporte se trouve notamment une fonction de localisation cruciale pour la protection de la vie privée des utilisateurs : testée sous Android 13, elle n’avait jamais été proposée au grand public – espérons que cette fois-ci soit la bonne avec le déploiement de la version stable d’Android 16 QPR3.

Au-delà de l’introduction de fonctions inédites, cette première bêta intègre des évolutions concrètes de l’interface. Le changement le plus évident concerne la lampe torche qui s’offre un relooking qui, en plus d’être esthétique, est surtout utile. Mais la Bêta 1 d’Android 16 QPR3 réserve également d’autres surprises aux utilisateurs, notamment une option améliorant l’ergonomie.

Android 16 QPR3 réinvente l’ergonomie de la lampe torche et de la navigation à trois boutons

Intéressons-nous d’abord à la fameuse lampe torche. Jusqu’ici, la tuile dans les Paramètres rapides se contentait d’allumer et d’éteindre la lumière à la manière d’un simple interrupteur, comme le rappellent SmartWorld. Google la transforme maintenant en curseur vertical permettant d’ajuster l’intensité de la lampe torche. Au fur et à mesure que l’on fait glisser le curseur vers le haut, un faisceau stylisé s’élargit et une barre supplémentaire indique désormais de façon plus lisible le niveau maximum de l’intensité.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté introduite par la première bêta d’Android 16 QPR3 : la mise à jour s’accompagne de la possibilité d’échanger la position de deux des boutons de navigation dans la barre à trois boutons. Celle-ci s’accompagne, comme son nom l’indique, de trois boutons : Accueil, Retour et Récents.

C’est l’ordre des commandes Retour et Récents que cette nouvelle option permet d’inverser, ce qui est vraiment pratique selon que l’on tienne son téléphone de la main droite ou gauche et que l’on n’aime pas le mode de navigation par geste. Avec cette nouveauté, accessible via Paramètres > Système > Mode de navigation, Google entend sûrement rattraper son retard sur Samsung qui offre déjà cette possibilité.