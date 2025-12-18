Google Home : voici pourquoi vous ne devriez pas être trop pressé de passer à Gemini

La clé de voûte de la transition majeure qui s’opère au sein de Google Home n’est autre que Gemini. Si une solution existe pour forcer son installation, il vaut probablement mieux attendre encore un peu avant de passer à l’assistant IA maison de Google : il semble être à la traîne par rapport à sa version mobile.

Après s’être imposé sur smartphone, Gemini débarque progressivement sur Google Home pour remplacer l’Assistant. La transition étant encore en cours, tous les utilisateurs n’ont pas encore accès à l’IA maison de la firme de Mountain View sur leurs appareils… et c’est peut-être pour le mieux – malgré le fait qu’il existe une méthode simple pour forcer l’installation de Gemini sur Google Home.

Le géant de la tech a assuré que cette transition majeure de sa solution de domotique serait bénéfique pour l’utilisateur, mais il semble que tout ne soit pas aussi simple en pratique. Au-delà du fait que certaines fonctions autrefois gratuites deviennent payantes à cause de Gemini, plusieurs utilisateurs ont fait état d’une différence de qualité significative par rapport à l’application mobile.

Gemini pour Google Home n’est pas encore au point : il est bien moins performant que sur mobile

L’exemple le plus marquant est sûrement celui du YouTuber Adam Hrivnacky, relayé par nos confrères d’Android Authority. Il a publié une vidéo dans laquelle il compare le chatbot sur Android et sa déclinaison sur Google Home. Le constat est clair : la version mobile s’en sort mieux.

Dans cette vidéo, Gemini for Home est incapable d’exécuter une série de commandes : lorsque Hrivnacky se plaint d’avoir froid, Gemini sur Android lui suggère des solutions pour se réchauffer, tandis que la version sur Google Home lui fournit une réponse totalement hors sujet : « votre compte Spotify doit d’abord être associé ».

Pour tester ses limites, le YouTuber a fait exprès de formuler des demandes vagues. Alors que Gemini for Home est censé apporter une aide personnalisée pour des tâches plus complexes via des interactions plus naturelles, l’IA serait incapable de résumer des e-mails, de définir un rappel si aucune date précise n’est donnée, ou encore de modifier la couleur des ampoules connectées si la requête n’est pas claire. Autre souci soulevé par Hrivnacky : la gestion du calendrier avec Gemini Live est impossible, il faut d’abord quitter le mode Live pour y accéder.

Finalement, le YouTuber déclare que, sur son Nest Hub, Gemini ne prendrait en charge que les questions liées à Internet : selon lui, dès qu’il s’agit d’interagir avec le compte Google ou un appareil connecté, Google Assistant prendrait le relais. Nous n’en avons pas la confirmation.

Rappelons surtout que Gemini for Home est pour le moment uniquement disponible en accès anticipé : le service étant encore en phase de test, il n’est pas étonnant que certaines frictions existent. En ayant conscience de ces restrictions dès maintenant, Google pourra les corriger avant son déploiement global.