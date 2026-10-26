Appeler un contact en voiture va devenir moins pénible sur Android Auto grâce à cette nouvelle fonction

Passer un appel depuis Android Auto reste une corvée bien connue des conducteurs. Une analyse de la dernière mise à jour laisse entrevoir un correctif en préparation chez Google. L’application pourrait bientôt retenir le numéro à composer pour chaque contact.

Au volant, composer un numéro relève souvent du parcours du combattant. Le conducteur doit viser un nom sur un écran tactile, parfois trancher entre plusieurs lignes, le tout en gardant un œil sur la route. Google travaille depuis des mois sur cette partie de son interface embarquée, sans avoir réglé le problème de fond. Plus tôt cette année, un bug de Gemini avait déjà perturbé le passage d’appels depuis Android Auto. Rien n’a simplifié la manipulation depuis. Les automobilistes jonglent encore avec des écrans intermédiaires à chaque trajet.

L’application évolue par petites touches, souvent repérées avant l’heure. Chaque mise à jour embarque du code inactif, et le démontage des fichiers révèle les chantiers en cours. Peu de projets restent secrets. Côté nouveautés visibles, Android Auto affiche désormais le numéro de porte d’embarquement avant l’arrivée à l’aéroport. La version 18.1 cacherait un ajout bien plus utile pour les appels, encore invisible sur les écrans de bord.

Android Auto retiendrait le numéro à composer pour chaque contact enregistré

Aujourd’hui, la liste complète des numéros s’affiche sur Android Auto dès qu’un contact en possède plusieurs, y compris pour un favori enregistré. Selon Android Authority, de nouvelles lignes de texte évoquent un choix mémorisé. Un seul écran suffirait. Une case « Remember this choice » (Rappelle toi de ce choix) permettrait de sauter cet écran lors des appels suivants. Le numéro retenu apparaîtrait ensuite à l’écran, avec la possibilité de le modifier en resélectionnant la même personne. Android Auto cesserait donc de poser deux fois la même question.

Autre piste, le pavé numérique passerait au design Material 3 Expressive. Google testerait des touches plus grandes, arrondies et posées sur des fonds distincts, nettement plus lisibles d’un coup d’œil. Côté interface, des animations supplémentaires accompagnent aussi la refonte progressive du tableau de bord, baptisée Cielo. Rien de tout cela n’apparaît dans la version diffusée d’Android Auto. La firme de Mountain View n’a confirmé ni le déploiement ni le calendrier, et un démontage de code ne garantit jamais une sortie publique, même quand les écrans semblent prêts.