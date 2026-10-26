La PS6 portable pourrait être beaucoup plus puissante que sa concurrente chez Xbox grâce à cet avantage crucial

Il se mrmure en coulisses que Sony aurait sécurisé un deal très avantageux avec AMD, en préparation de la sortie de sa PS6 portable. Celui-ci pourrait permettre à la firme de largement distancer Xbox, qui travaille également sur sa propre console portable, en matière de performances.

PlayStation Portal

Cela fait maintenant quelques années que nous sommes (presque) certains que la PS6 sera accompagnée de sa version portable. Nintendo a visiblement redonné envie à Sony et Microsoft de se relancer sur le marché des consoles portatives, puisqu’une Xbox miniature serait pareillement en préparation. Forcément, les deux rivaux vont s’affronter sur le terrain des performances pour déterminer le grand vainqueur.

Sur ce point, nous savons déjà que la PS6 portable devrait être plus puissante qu’une Switch 2 et qu’une Xbox Series S, ce qui n’est à vrai dire pas très étonnant. En outre, le constructeur japonais devait beaucoup se reposer sur son PSSR3, sa technologie d’upscaling maison, pour assurer des sessions de jeu fluide en mode nomade. Mais pas uniquement. En premier lieu, la firme tient surtout à offrir à sa console un processeur digne de ce nom.

Sur le même sujet — PS6 portable : Sony lâche un énorme indice, elle pourrait débarquer plus tôt que prévu

La PS6 portable aurait un gros avantage face à la Xbox portable

Sans surprise, ce processeur serait signé AMD, comme c’est le cas depuis la PS4. Mais il aurait une particularité que les autres n’auraient pas. L’information nous vient des experts de chez Digital Foundry qui, au cours d’un podcast, a déclaré que Sony s’est assuré une « une forme d’exclusivité » sur une puce RDNA 5 pour sa console portable. Pour rappel, il s’agit de la prochaine architecture de processeurs d’AMD, qui arrivera sur le marché courant de l’année prochaine.

Si cette exclusivité se confirme, Sony a déjà une sacrée longueur d’avance sur Xbox. À l’heure actuelle, AMD fournit les constructeurs de consoles portables et autres PC handheld avec des puces RDNA 3.5. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Il y a de fortes chances que Microsoft ne se laisse pas distancer aussi facilement et prévoirait de commander ses propres puces custom au fabricant américain.


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