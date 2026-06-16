Cette panne de Gemini sur Android Auto gâche les appels en voiture, voici comment la contourner

Gemini multiplie les ratés sur Android Auto depuis son arrivée. Cette fois, l'assistant refuse carrément de passer le moindre appel au volant. Les conducteurs concernés ont toutefois déniché une parade efficace.

Brancher son smartphone à sa voiture est devenu un réflexe pour des millions de conducteurs. Cette connexion offre la navigation, la musique et les appels directement sur le tableau de bord. Mais la fiabilité de ce système laisse parfois à désirer. Google promettait pourtant d'en finir avec les déconnexions à répétition d'Android Auto. Les automobilistes espéraient enfin profiter d'un usage stable, sans mauvaise surprise au volant. Voilà qu'un nouveau couac vient pourtant raviver leur agacement.

L'assistant Gemini a remplacé Google Assistant dans la plupart des services de la firme de Mountain View. Son intégration dans la voiture s'accompagne toutefois de nombreux accrocs depuis le début. Un précédent bug de Gemini Live enfermant Android Auto dans une boucle sans fin avait déjà déçu plusieurs conducteurs. Le nouveau problème, apparu durant le week-end, vient encore ternir la réputation de l'outil. Il prive cette fois les automobilistes d'une fonction pourtant essentielle sur la route.

Android Auto bloque les appels passés via l'assistant Gemini de Google

Gemini se montre désormais incapable de passer un appel sur Android Auto. Selon de nombreux signalements publiés sur Reddit, l'assistant affiche un message d'erreur à chaque tentative. La phrase “Une erreur s'est produite, veuillez réessayer” apparaît systématiquement à l'écran. Des dizaines d'utilisateurs rapportent le même comportement sur leurs forums dédiés. Les solutions habituelles ne donnent rien. Effacer les données de l'application ou réinitialiser le système multimédia de la voiture reste sans effet. Le dysfonctionnement touche aussi bien les commandes vocales que les requêtes lancées au volant.

Face à ce blocage, certains automobilistes reviennent simplement à Google Assistant pour téléphoner. Ce repli se révèle efficace, même si l'ancien assistant tend à disparaître. D'autres conducteurs préfèrent désinstaller la dernière mise à jour de Gemini afin de rétablir la fonction d'appel. Cette manipulation reste déconseillée, car elle prive l'utilisateur des derniers correctifs. Google a été sollicité, mais le géant américain n'a pour l'heure apporté aucune réponse officielle. Ce silence laisse les conducteurs concernés sans calendrier de résolution. Un correctif devrait toutefois suivre, comme lors des précédents incidents rencontrés par la marque.