La possibilité de lancer des jeux vidéo sur Android Auto et Android Automotive sort de bêta. Les développeurs peuvent désormais convertir leurs titres pour les rendre compatibles avec les deux systèmes.

On peut tout faire ou presque avec Android Auto. Après tout, il s’agit d’un système permettant de connecter votre smartphone à votre voiture. Mais ce n’est quand même pas un miroir parfait puisque l’interface du mobile change pour s’adapter à la conduite. Par exemple, il n’existe pas encore de lecteur YouTube digne de ce nom sur Android Auto, qui est pourtant sorti depuis un peu plus de 10 ans. Et c’est pire pour les jeux vidéo puisqu’il a fallu attendre 2025 avant de voir une première ébauche de support.

Environ un an et demi plus tard, Google annonce que la fonctionnalité n’est plus en bêta. Pour rappel, vous pouviez jusqu’à présent lancer une trentaine de titres via Android Auto, beaucoup plus si votre véhicule possède un système d’infodivertissement tournant sous Android Automotive, un OS spécialement conçu pour les véhicules. La sortie de bêta n’est pas anodine dans la mesure où elle va permettre à qui le souhaite d’étoffer le catalogue de jeux disponibles.

La prise en charge des jeux vidéo sur Android Auto sort de bêta

À partir de maintenant, les développeurs peuvent convertir leurs jeux pour les rendre compatibles avec Android Auto et Android Automotive. Les deux en même temps, c’est une obligation de Google. Les autres exigences du cahier des charges sont l’adaptation de l’application aux différentes tailles d’écrans, ainsi que la détection de l’arrêt du véhicule. Comme pour les vidéos, lancer un jeu dans sa voiture n’est possible que si la voiture ne bouge pas, sécurité oblige.

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Le support d’une manette de jeu n’est pas obligatoire, mais on imagine que ce sera un plus non négligeable pour certains joueurs. Il faut maintenant espérer que les développeurs joueront le jeu, sans mauvais jeu de mots. Surtout pour Android Auto. Parmi la trentaine de jeux compatibles actuellement, la grande majorité sont des titres à destination des enfants en bas âge.