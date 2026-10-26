Il paie 700 € de plus après un downgrade de RAM et reçoit un PC Framework en panne

Un internaute veut croire en Framework, l’entreprise qui propose des PC portables facilement réparables. Mais après ce qu’il a vécu, son enthousiasme est mis à rude épreuve.

Il y a des moments où même le plus ardent défenseur d’une entreprise se retrouve face à une situation qui rend sa position très difficile à tenir. L’internaute se faisant appeler JackTheGaffer sur le réseau social Reddit est un très bon exemple.

Il y a plusieurs mois, il pré-commande un PC portable Framework 13 Pro. Un appareil dont la particularité est d’être très modulable et facilement réparable. Vous devez d’ailleurs l’assembler vous-même à la réception du colis.

Au moment où il valide sa commande, on lui annonce une attente de 3 mois à laquelle il était préparé. Durant ce laps de temps, il reçoit un message l’informant d’un retard d’un mois supplémentaire. Frustrant, mais bon, c’est acceptable.

Quelques semaines plus tard, autre mauvaise nouvelle, cette fois-ci bien plus gênante : à cause de l’augmentation du prix de la mémoire RAM, celle présente dans le PC a été revue à la baisse. Un « downgrade » qui ne décourage pas l’acheteur, au contraire. Il accepte de payer 800 dollars (environ 715 euros) de plus pour revenir à la configuration mémoire initiale. Mais les ennuis continuent.

700 euros en plus et des mois d’attente pour une brique

Après 4 mois et demi d’attente, le PC Framework 13 Pro arrive enfin chez JackTheGaffer. Il se hâte de le monter puis l’allume et… le message d’erreur « Pas de RAM installée » s’affiche. Il ouvre le PC et constate que l’interposeur LPCAMM2 (la pièce entre le module de mémoire RAM et la carte-mère) a l’une de ses broches tordue. Appel au service après-vente qui lui promet l’envoi d’un autre PC dans les plus brefs délais.

Mais 11 jours plus tard, toujours rien. Relance du SAV qui lui répond : « Nous sommes en train de changer d’entrepôt et nous avons pris du retard ». En résumé, après environ 5 mois d’attente et un surcoût de 700 euros, JackTheGaffer n’a toujours pas de PC portable.

L’internaute envisage de renvoyer la machine pour un remboursement. Il est également pessimiste sur l’avenir de l’entreprise. Sur Reddit, il écrit : « Écoutez, Framework : j’adore votre mission et je souhaite sincèrement votre réussite. Mais si c’est là un aperçu de la qualité de votre service client, je me demande bien comment vous allez y parvenir ».