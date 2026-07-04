Android Auto va enfin fonctionner avec les smartphones verrouillés connectés par USB

Google est sur le point de corriger un problème empêchant le bon fonctionnement d'Android Auto quand le smartphone est verrouillé et connecté au système par USB.

Vous avez peut-être déjà constaté qu'Android Auto ne se lançait pas depuis un smartphone resté verrouillé et connecté au système de la voiture par USB. Le problème frustre de nombreux utilisateurs et semble notamment toucher les propriétaires d'un mobile Pixel, la marque de Google. On sait désormais ce qui est à l'origine de ce souci, qui va être prochainement corrigé.

Un conflit entre Android Auto et le mode de protection avancé d'Android est en fait en cause. Lorsque ce dernier est activé sur le smartphone, l'appareil est protégé contre tout accès non autorisé depuis son port USB-C, quelle que soit la situation, tant que l'appareil est verrouillé. Les données ne peuvent donc transiter par ce biais jusqu'au déverrouillage, et il n'est donc pas possible d'accéder à Android Auto dans sa voiture. Un paramètre d'Android Auto permet justement à l'utilisateur de se connecter même lorsque le smartphone est verrouillé, mais ses privilèges ne sont pas assez élevés pour contourner le mode de protection avancé d'Android.

Le mode de protection avancé d'Android bloque la connexion à Android Auto

Dans la version 17.2.662614 d'Android Auto, Android Authority a repéré des lignes de caractères indiquant que Google travaille à résoudre ce problème. Dans les paramètres d'Android Auto, sous l'option “Démarrer Android Auto quand verrouillé”, le message suivant sera désormais affiché : “La connexion automatique via USB est désactivée par le mode de protection avancé. La connexion sans fil reste possible”. L'utilisateur comprend ainsi qu'il doit désactiver le mode de protection avancé sur son mobile pour utiliser Android Auto sans besoin de déverrouiller son appareil.

En outre, une notification informant que “La protection avancée est activée” et que “Le déverrouillage du téléphone est requis pour démarrer Android Auto” est envoyée à l'utilisateur lors d'une tentative de connexion à Android Auto via une connexion filaire alors que le mobile est verrouillé.

On ne sait pas quand Google va déployer ces nouveautés à tous les utilisateurs, mais elles devraient aider bien des conducteurs à comprendre pourquoi ils sont forcés de déverrouiller leur smartphone chaque fois qu'ils veulent lancer Android Auto.