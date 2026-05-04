Ces widgets cachés dans Android Auto vont changer votre tableau de bord

Google enrichit Android Auto à un rythme soutenu depuis le début de l'année. Une nouvelle fonction vient d'être repérée dans le code de l'application. Des widgets pourraient bientôt s'afficher directement sur le tableau de bord de votre voiture.

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Crédits : Adobe Stock

Android Auto continue d'évoluer rapidement. En janvier 2026, Google avait déployé un nouveau lecteur multimédia unifié très attendu des conducteurs, simplifiant le passage d'une application musicale à une autre. Depuis, les mises à jour se succèdent et l'interface embarquée gagne en richesse à chaque itération. Android Auto est aujourd'hui présent dans plusieurs centaines de millions de véhicules à travers le monde.

Google ne s'arrête pas là. L'entreprise a annoncé l'arrivée prochaine de Google Meet sur Android Auto pour suivre des réunions audio au volant. Ces ajouts traduisent une volonté claire de transformer l'interface en prolongement du smartphone dans l'habitacle. La prochaine étape pourrait aller encore plus loin dans cette direction. Des éléments cachés dans le code de la dernière version de l'application en donnent un premier aperçu.

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Source : Android Authority

Android Auto prépare des widgets pour personnaliser votre écran de conduite

Selon Android Authority, la dernière version de l'application contient des éléments cachés qui trahissent l'arrivée prochaine de widgets. Une nouvelle option baptisée “Widgets Auto” apparaîtrait dans les paramètres d'Android Auto. Depuis ce menu, un sélecteur permettrait d'installer des widgets sur le modèle de l'écran d'accueil Android. Les widgets compatibles semblent couvrir des usages variés comme le calendrier, la batterie, le fitness ou le compte à rebours. Google prévoit également d'améliorer la compatibilité et d'élargir les options de redimensionnement dans les futures versions. La fonction paraît déjà bien avancée au vu des captures d'écran découvertes dans le code.

Google n'a pas encore communiqué de date de déploiement. La conférence Google I/O, prévue les 19 et 20 mai prochains, constituerait un moment idéal pour une annonce officielle. Une contrainte technique reste toutefois entière. L'espace disponible sur l'écran d'Android Auto est limité, surtout lorsque Google Maps fonctionne en mode navigation. La manière dont Google gérera cette cohabitation sera déterminante pour l'utilité réelle de la fonction. Si le déploiement se passe bien, l’interface pourrait ressembler davantage à l'écran d'accueil d'un smartphone que jamais.


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