“Beaucoup plus d’appareils Android” vont devenir compatibles avec AirDrop

L'interopérabilité entre AirDrop et Quick Share va s'étendre au-delà des seuls smartphones Google Pixel. De nouveaux appareils seront prochainement compatibles.

En fin d'année dernière, Google réalisait un tour de force en rendant Quick Share compatible avec AirDrop sur les Pixel 10. Grâce à cette interopérabilité entre les deux services, le partage de données entre un smartphone Android et un iPhone est largement facilité. On apprenait dans la foulée que d'autres modèles de smartphones Android pourraient prendre en charge cette fonctionnalité dans le futur, Qualcomm évoquant une activation au niveau de ses puces Snapdragon.

Un autre indice de l'arrivée du support d'AirDrop au sein de l'écosystème Android a été le passage de Quick Share d'une application système à un fichier APK complet disposant de sa propre fiche sur le Play Store. De ce fait, l'interopérabilité devient une caractéristique d'Android plutôt qu'une exclusivité des Pixel.

AirDrop et Quick Share interopérables directement au niveau d'Android

Google a enfin pris la parole pour confirmer le déploiement de l'interopérabilité entre AirDrop et Quick Share sur d'autres terminaux. “L’année dernière, nous avons lancé l’interopérabilité d’AirDrop. En 2026, nous allons l’étendre à beaucoup plus d’appareils”, a confié Eric Kay, vice-président de l'ingénierie pour Android, lors d'une conférence de presse tenue dans les bureaux de Google à Taipei.

“Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à concevoir un produit compatible non seulement avec l'iPhone, mais aussi avec les iPad et les MacBook. Maintenant que nous avons fait nos preuves, nous collaborons avec nos partenaires pour l'étendre au reste de l'écosystème, et vous devriez voir des annonces intéressantes très prochainement”, révèle le cadre, dans des propos relayés par Android Authority.

Il ne cite pas de modèle ou de marque spécifiques, mais on comprend que cette option devrait être rendue massivement disponible et que les autres constructeurs pourront l'implémenter sur leurs dispositifs. Pour l'instant Nothing a fait savoir ques ses équipes travaillaient sur le sujet, mais les autres fabricants Android n'ont pas communiqué à ce sujet.

Eric Kay a en outre affirmé que Google cherchait également à simplifier la transition d'iOS vers Android pour les utilisateurs qui souhaiteraient passer d'un iPhone à un smartphone d'une autre marque tout en conservant leurs données.