AirDrop : après le coup de force de Google, Apple peut-il mettre fin à la compatibilité avec Android ?

Google vient de rendre sa fonctionnalité Quick Share compatible avec AirDrop d’Apple. Les utilisateurs de smartphones Android sont donc ravis, mais une question demeure : la firme de Cupertino va-t-elle accepter que Google interfère de la sorte avec sa technologie ?

L’écosystème d’Apple est connu pour être verrouillé et AirDrop n’échappe pas à la règle : la solution de la firme de Cupertino pour échanger des fichiers rapidement et en toute sécurité est incompatible avec Quick Share, l’option Android équivalente, ce qui pouvait causer une certaine frustration. Jusqu’au 20 novembre 2025.

Cette date marque un tournant majeur pour l’interopérabilité entre systèmes d’exploitation : la marque à la pomme ne lui ayant pas ouvert la grande porte, Google est passé par la fenêtre. L’entreprise a annoncé sur son blog avoir rendu Quick Share compatible avec AirDrop sur les Pixel 10. Si les utilisateurs Android s’en réjouissent, nous sommes en droit de nous interroger : Apple va-t-il laisser faire ?

Lire aussi – Apple va détester cette application gratuite : elle débloque enfin toutes les fonctions de vos AirPods sur Android

Apple aurait-il intérêt à bloquer la fonctionnalité de Google rendant AirDrop et Quick Share compatibles ?

Google a brisé la barrière entre iOS et Android. Au-delà du tour de force technique, cette fonctionnalité inédite ne nécessite aucune configuration, ni application à installer. Désormais, le propriétaire d’un Pixel 10 verra s’afficher l’iPhone de son interlocuteur dans le menu de partage et aura simplement à le sélectionner pour lui transmettre un fichier. De son côté, le propriétaire de l’iPhone recevra une notification AirDrop classique.

Si cette nouveauté a été une surprise pour les utilisateurs, il se pourrait qu’elle en ait été une pour la firme de Cupertino aussi, Google précisant qu’il « accueillerait volontiers la possibilité de travailler avec Apple ». La marque à la pomme pourrait ne pas apprécier avoir été prise de court… Va-t-elle forcer Google à abandonner cette fonctionnalité (comme elle l’a déjà fait en 2023 avec Beeper qui avait forcé la compatibilité d’iMessage entre Android et iOS) ?

Plusieurs indices suggèrent que non. D’abord, cela pourrait permettre à Apple de calmer le jeu avec l’UE qui fait pression sur l’entreprise concernant des pratiques jugées anticoncurrentielles. Autre raison : la collaboration de plus en plus régulière entre Apple et Google – en témoigne l’arrivée du protocole RCS sur iPhone ou la rumeur d’un Siri dopé à l’IA reposant partiellement sur Gemini.

Finalement, il n’est même pas sûr qu’Apple puisse bloquer techniquement la fonctionnalité de Google. C’est en tout cas ce que suggère notamment Tom Warren de The Verge, Google utilisant le mode « Tout le monde pendant 10 minutes », selon nos confrères de TechRadar.

Cette fonctionnalité aura-t-elle le temps de débarquer sur d’autres smartphones Android ou Apple la fera-t-elle disparaître ? Seul l’avenir nous le dira.