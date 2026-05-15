Android 17 : bulles, remappage natif des manettes, localisation… voici les nouveautés majeures de la mise à jour

Google a publié une vidéo sur la chaîne YouTube Android. Elle récapitule toutes les fonctionnalités majeures de la mise à jour Android 17 qui n’ont pu être abordées lors de l’Android Show du 12 mai dernier. Elles méritent que l’on s’y attarde puisque ce sont elles qui auront une véritable incidence sur votre utilisation au quotidien.

Pixel 10 Pro
Crédits : Phonandroid

Jeudi 12 mai s’est tenue la conférence The Android Show : I/O Edition. Lors de cet événement dédié à son système d’exploitation, Google a présenté différentes fonctionnalités d’Android 17 et il a notamment dévoilé le nom des prochains smartphones Android à devenir compatibles avec AirDrop.

À la suite de la conférence, le géant de la tech a publié une vidéo sur la chaîne YouTube Android (visible ci-dessous) : elle propose une analyse approfondie des nouveautés majeures d’Android 17 qui n’ont pu être présentées lors de la conférence.

Ce qu’il en ressort, c’est qu’Android 17 ne prétend pas révolutionner le système d’exploitation, mais cette version vient peaufiner l’expérience qu’il offre au quotidien en apportant une solution aux plaintes formulées par les utilisateurs. On vous récapitule quelles sont ces fonctionnalités mises en avant par Google et pourquoi.

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Bulles, remappage natif, localisation… Voici les nouveautés majeures apportées par Android 17

La première fonction présentée avait déjà été repérée : il s’agit des bulles d’application, qui permettent à l’utilisateur d’épingler les applications auxquelles il souhaite accéder facilement et rapidement. Intuitives, elles renforcent la personnalisation de l’espace de travail et favorisent le multitâche ainsi que la fluidité. Les bulles ont également été optimisées pour les grands écrans, puisqu’une section de la barre des tâches y est carrément dédiée.

Autre nouveauté dont nous avions également déjà parlé dans nos colonnes : le remappage natif des touches des manettes. Il s’agit d’une fonction réclamée par les joueurs depuis des années : elle permet de configurer les touches des manettes au niveau du système selon les préférences de l’utilisateur afin qu’il puisse profiter d’une expérience de jeu cohérente, qu’importe le jeu.

Android 17 renforce également la protection de la vie privée des utilisateurs avec la mise à jour de l’accès à la localisation. Cette version de l’OS rend les autorisations de localisation uniques plus simples à activer : il suffit d’appuyer sur un bouton. Autre nouveauté : l’élargissement de la zone de localisation approximative lorsque vous vous trouvez dans des zones peu densément peuplées afin de véritablement garantir votre anonymat.

La vidéo évoque encore d’autres fonctionnalités : un thème sombre activable pour chaque application, une nouvelle interface d’écrans partagés plus intuitive pour les personnes utilisant des aides auditives, la création d’un flux audio distinct pour l’assistant vocal pour un réglage séparé du volume. Pour finir, Google fait enfin machine arrière en séparant de nouveau les boutons Wi-Fi et données mobiles dans les Paramètres rapides.


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