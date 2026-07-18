Pornhub, réseaux sociaux… Proton VPN lance une carte interactive de la vérification d’âge : où en est la France ?

Le contrôle d’âge est déjà une réalité sur les sites pornographiques en France. Il pourrait bientôt s’inviter ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Proton AG, l’entreprise connue pour son VPN, vient de lancer une carte interactive qui montre la progression du phénomène à travers le monde.

Vérification d'âge en France

Il n’y a pas si longtemps, un simple bouton « J’ai plus de 18 ans » suffisait pour entrer sur un site pornographique. Cette déclaration sur l’honneur n’a désormais plus aucune valeur en France. Les plateformes doivent réellement s’assurer que leurs visiteurs sont majeurs, et celles qui refusent de jouer le jeu risquent de se faire bloquer.

L’affaire ne s’arrête plus aux sites pour adultes. Proton AG vient de mettre en ligne une carte qui permet de suivre l’avancée des lois sur la vérification de l’âge, pays par pays. Et à la regarder, la tendance est assez claire : de plus en plus de services pourraient finir par demander aux internautes de prouver leur âge.

Une carte pour voir où les contrôles s’installent

La carte de Proton répertorie aussi bien les mesures déjà appliquées que les lois encore en discussion. Elle ne se limite donc pas à aux contenus pour adultes. Les réseaux sociaux, les jeux en ligne et certaines applications y figurent également.

Carte de vérification d'âge de Proton

En Europe, 18 pays ont adopté ou proposé une vérification d’âge pour les contenus destinés aux adultes. Quinze, y compris la France, ont aussi engagé des démarches visant les réseaux sociaux. Les États-Unis n’échappent pas à cette tendance : 49 États ont présenté des textes et 27 imposent déjà des contrôles pour certains contenus considérés comme dangereux pour les mineurs.

Reste la question de la méthode. Selon le pays ou la plateforme, il peut être demandé de présenter une pièce d’identité, de passer par une carte bancaire ou une identité numérique. Certains services proposent même d’estimer l’âge à partir du visage.

Pornhub, YouPorn : Aylo a choisi de quitter la France

La France a beaucoup avancé sur le terrain des sites pornographiques. La loi SREN du 21 mai 2024 permet à l’Arcom de mettre en demeure les plateformes qui laissent entrer trop facilement les mineurs. Si rien ne change, l’autorité peut demander leur blocage ou leur disparition des moteurs de recherche.

Le système français est censé fonctionner selon le principe du « double anonymat ». L’intermédiaire qui vérifie l’âge ne connaît pas le site que l’internaute cherche à consulter. Le site pornographique, lui, reçoit uniquement un feu vert confirmant que le visiteur est majeur, sans obtenir son identité.

Le groupe Aylo qui édite les sites Pornhub, YouPorn et RedTube n’a pas voulu utiliser la solution réclamée par les autorités. Il a donc préféré suspendre l’accès à ses sites depuis la France. Le groupe estime que la vérification devrait se faire directement depuis le téléphone, l’ordinateur ou leur système d’exploitation.

En juin 2026, une décision de la Cour de justice de l’UE a conforté un peu plus l’imposition de la vérification d’âge pour l’ensemble des sites pornographiques accessibles en France. Cette décision confirme que cette dernière peut appliquer ses exigences à des sites installés dans d’autres pays de l’Union, du moment qu’ils s’adressent aux internautes français. Une déconvenue pour les plateformes établies à l’étranger qui espéraient échapper à l’Arcom.

Les réseaux sociaux pourraient suivre

Le prochain gros dossier concerne les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. La France souhaite limiter leur accès à certaines plateformes, même si le texte doit encore être retravaillé pour respecter le droit européen.

Sur le papier, la mesure cible les adolescents. Dans les faits, elle risque de concerner tout le monde. Instagram, TikTok ou Snapchat ne peuvent pas deviner qu’un utilisateur a 16, 25 ou 50 ans sans lui demander une preuve, ou au moins sans estimer son âge.

La Commission européenne prépare d’ailleurs une application capable de confirmer qu’un utilisateur a dépassé l’âge requis, sans révéler sa date de naissance ni toute son identité. Les États membres doivent pouvoir adapter et proposer cette solution d’ici la fin de l’année 2026.

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En attendant, pour ce qui est des sites pour adultes, de nombreux utilisateurs français ont déjà choisi de contourner ces restrictions en passant par un VPN. Proton VPN propose par exemple plus de 20 000 serveurs dans 145 pays différents. Il suffit de se connecter à un serveur situé dans un pays qui n’impose pas cette vérification. La nouvelle carte interactive est disponible à cette adresse.

 

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