Google Photos va bientôt connaître vos vêtements mieux que vous. L'application va scanner vos anciennes photos pour composer un dressing numérique complet. Il sera même possible d'essayer des tenues virtuellement avant de s'habiller.

Les applications de gestion de photos ne cessent d'évoluer. Google Photos en est l'exemple le plus frappant. Depuis plusieurs mois, l'application multiplie les nouveautés alimentées par l'IA, qu'il s'agisse de retouches automatiques ou de recherches avancées. La refonte visuelle des Souvenirs, repérée en début d'année, en est un autre signe. La firme cherche clairement à transformer l’appli en un outil indispensable au quotidien, bien au-delà du simple stockage de clichés.

Dans cette logique, Google Photos franchit une nouvelle étape. Un nouvel affichage de la galerie et plusieurs ajustements d'interface ont récemment été repérés dans les versions bêta de l'application. Mais la dernière annonce va bien plus loin. Google vient de dévoiler Wardrobe, une fonction inédite qui analyse vos photos pour en extraire tous vos vêtements et créer un dressing numérique personnel.

Google Photos va transformer votre galerie en dressing numérique grâce à cette nouvelle fonction IA

Selon le blog officiel de Google, Wardrobe (garde de robe) scanne la bibliothèque de photos pour identifier les vêtements et accessoires portés sur les clichés. L'IA crée ensuite un catalogue organisé par catégories, hauts, bas, robes, bijoux et autres pièces. Chaque article est représenté par une vignette claire. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement une pièce oubliée au fond d'un placard. Les articles peuvent être combinés pour créer des tenues, puis partagés avec des proches ou sauvegardés dans un moodboard thématique.

Wardrobe intègre aussi un outil d'essayage virtuel. L'utilisateur peut sélectionner des pièces et générer une photo de lui-même portant la tenue choisie, sans avoir à l'enfiler. Google précise toutefois que la fonction a ses limites. Les vêtements jamais photographiés n'apparaîtront pas dans le catalogue. Des articles donnés ou jetés resteront visibles tant que des photos les montrant existent dans la galerie. Garde robe sera disponible cet été, d'abord sur Android puis sur iOS. Le blog ne précise pas encore si la fonction sera réservée aux abonnés Google One ou accessible gratuitement.