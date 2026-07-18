Les auteurs de ce site ont tout compris : ils louent au prix fort des climatiseurs achetés sur Cdiscount et se font ensuite remboursés

Une nouvelle entreprise de location de climatiseurs fait beaucoup parler d'elle avec cette succession de vagues de canicule. Mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Astuce climatisation Tesla
Crédits : 123RF

Les épisodes de canicule mettent à mal la tolérance des Français à la chaleur cet été. Face à la demande croissante de solutions de rafraîchissement d'intérieur, de jeunes entrepreneurs ont décidé de lancer leur entreprise de location de climatiseurs. Mais son mode fonctionnement et son modèle économique laissent perplexes bien des internautes.

Sur son site, Climloc revendique des “clims reconditionnées et testées, moins cher que l'achat — et bien meilleures pour la planète”. La société promet aussi la livraison en 2h, l'installation par un technicien, et un stock illimité de climatiseurs : “zéro rupture au pic de canicule, quand la concurrence affiche complet”, peut-on lire.

Le retour produit pendant 30 jours de Cdiscount exploité

Climloc s'est fait connaître du grand public ces derniers jours suite à la publication d'un article du Parisien. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés. Beaucoup lui ont reproché de participer à la pénurie de climatiseurs en s'appropriant les stocks disponibles. Les prix pratiqués font aussi l'objet de vives critiques : 10 jours ou 2 semaines de location reviennent à payer le même prix que l'achat du climatiseur en question, sans compter les frais d'installation et de livraison élevés. Climloc est ainsi accusé de profiter de la détresse de ceux qui ne supportent plus la chaleur.

Les internautes ont aussi pointé du doigt une vidéo publiée sur YouTube par l'un de ses fondateurs. “En juin 2025, on a lancé un business de location de climatiseurs à Paris en une semaine. Un mois plus tard, on passait en direct sur BFM TV comme ‘experts de la clim', sauf qu'un mois avant, on savait même pas comment en allumer une. Entre la canicule, les 20 000 € empruntés en urgence, les camions en panne, et les 50 mamies sauvées de la chaleur, voici l'histoire de Climloc”, est-il annoncé dans la description.

On apprend dans cette vidéo que Climloc a commandé de nombreux climatiseurs sur Cdiscount pour les louer, avant de les renvoyer et d'obtenir un remboursement avant la période de 30 jours. Il n'est pas clair si cette pratique est encore d'actualité. Le bad buzz est en tout cas en marche et les avis sur Trustpilot sont des plus mitigés. Mais l'essentiel pour l'entreprise est ailleurs : ils ont réussi à faire parler d'eux.


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