Micromania est racheté, qu’est-ce que ça va changer pour les magasins ?

Micromania tourne la page GameStop. Son repreneur détaille la stratégie à venir pour relancer la chaîne de magasins emblématique spécialisée dans le jeu vidéo.

En quête d'un nouveau propriétaire depuis de longs mois, Micromania se détache du groupe États-Unien GameStop pour rejoindre un consortium d’entrepreneurs franco-québécois, composé de Stephan Tétrault, Jean-François Chenail, Sandra Callahan et Stephen Callahan. Ces profils se distinguent par leur expérience dans l'univers du jouet et du jeu vidéo, de la logistique et de l'import-export.

Les nouveaux patrons déclarent vouloir “relancer Micromania sous une gouvernance entrepreneuriale, en s’appuyant sur un modèle déjà éprouvé au Canada avec EB Games, tout en capitalisant sur les forces historiques de la marque : sa communauté, son expertise en magasin, sa proximité avec les fournisseurs et son maillage territorial”. Ils ont été séduits par les 6 millions de clients de la marque, la force de son réseau et sa notoriété, qu'ils comptent exploiter pour retrouver la croissance.

Micromania va miser sur les produits dérivés et les cartes à jouer et à collectionner

Les repreneurs annoncent “une analyse approfondie du réseau de magasins”, qui pourrait mener à “des relocalisations ciblées dans des emplacements de meilleure qualité, des agrandissements potentiels ou encore l’identification de nouvelles zones d’implantation”. Il n'est pas encore question de fermetures de magasins, mais on est toujours méfiant à cet égard.

Huit piliers ont été établis pour relancer Micromania :

Accélérer le mix produits et la marge à travers le développement des catégories Produits dérivés et carte à jouer et à collectionner (TCG) ;

Réinventer l’expérience magasin avec notamment l’ouverture de magasins Flagship de plus grande dimension et apportant une nouvelle expérience pour les clients ;

Optimiser le parc de magasins pour améliorer le maillage du territoire et la qualité des emplacements ;

Développer le marketing, les médias et le retail media à travers une régie intégrée, des régie externes et le développement de partenariats avec des marques à forte notoriété ;

Renforcer la culture d’entreprise et la formation des équipes en lien avec l’évolution de la proposition commerciale autour des produits dérivés et des TCG ;

Accélérer l’usage de la data et du reporting pour améliorer l’efficacité et l’excellence opérationnelle ;

Développer l’omnicanalité en s’appuyant sur un site internet déjà fortement positionné renforcé par le développement de nouveaux outils digitaux notamment en lien avec le développement des cartes à collectionner ;

Créer une division événements pour développer des animations fortes dans les magasins, notamment les Flagships, participer à de nombreux salons grand public ou communautaires mais aussi créer nos propres événements.

Un premier magasin Flagship ouvrira dès octobre 2026, apprend-on. Nous pourrons alors constater plus concrètement vers quelle direction se dirige Micromania.