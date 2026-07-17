Ninja CRISPi PRO : cet incroyable AirFryer 7-en-1 en verre est à prix cassé pour les Soldes

En inventant le gamme CRISPi, Ninja a révolutionné le monde des AirFryers. Le CRISPi PRO est venu compléter la gamme en reprenant le concept de contenants en verre mais dans un format plus grand et en proposant plus de modes de cuisson. Sorti il y a peu, le Ninja CRISPi PRO voit déjà son prix baisser pendant les Soldes d’été. C’est le moment de s’équiper !

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Depuis plusieurs années, le secteur des AirFryers s’est considérablement développé avec l’arrivée de nombreuses marques sur le marché. Pour autant, les nouveaux modèles proposés n’apportent pas ou très peu de nouveautés. L’immense majorité des AirFryers reprennent ainsi le design classique à tiroir.

Seule la marque Ninja s’est lancée le défi de proposer des alternatives avec par exemple des modèles à double tiroirs horizontaux ou verticaux. Mais c’est en créant le concept de Ninja CRISPi que la marque américaine s’est complètement démarquée de la concurrence. Elle a conçu un astucieux système modulaire avec des contenants en verre très pratiques au quotidien.

Fin mars, Ninja dévoilait le CRISPi PRO avec 7 modes de cuisson et un contenant XL de 5,7 L. Bonne nouvelle, pendant les Soldes, Ninja propose une double baisse de prix sur ce modèle récent. En effet, la version Rose Quartz est disponible pour 229,99 € au lieu de 249,99 €. Et si vous ajoutez le code promo PASN10, le prix chute de 10% supplémentaire et passe à seulement 206,99 €. C’est un excellent prix pour un modèle sorti il y a quelques semaines. Mais attention, les stocks sont très limités !

Pourquoi choisir le Ninja CRISPi PRO ?

Tout en conservant la polyvalence et la compacité qui ont fait le succès du Ninja CRISPi classique, la version Pro s’améliore avec une puissance supérieure de 2050 W. Et à la place de l'unité chauffante à clipser, on trouve une station fixe qui ajuste sa hauteur en fonction de la taille du récipient choisi.

Ce nouveau modèle haut de gamme dispose d’un grand plat de 5,7 L idéal pour accueillir un poulet entier et ses légumes, vous régalerez jusqu'à 6 convives et passerez directement du plan de travail à la table de salle à manger grâce au support anti-chaleur muni de poignées intégrées.

Pour rappel, la gamme CRISPi propose une façon de cuisiner ultra-saine grâce à ses contenants interchangeables en verre CleanCrisp garantis sans PFAS. Ils sont conçus pour supporter des températures de cuisson allant jusqu'à 240 °C (avec le mode Max Crisp). Ils disposent en plus de couvercles hermétiques permettant de conserver directement vos préparations au frigo ou au congélateur. En plus, ils se lavent directement au lave-vaisselle.

Côté recettes, vous aurez l’embarras du choix avec ses 7 modes de cuisson personnalisables : Max Crisp, Air Fry, Four, Levée de pâte, Rôtir, Déshydrater et Re-crisp. Vous pourrez tout faire avec votre AirFryer, de l'apéro jusqu’au dessert.