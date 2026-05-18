Votre smartphone Android pourrait bientôt détecter quand un escroc se fait passer pour l’un de vos contacts, voici comment

Les arnaques par usurpation de numéro se multiplient sur nos smartphones. Google prépare une réponse directe dans son application Téléphone. Une alerte pourrait bientôt s'afficher en temps réel pendant l'appel.

arnaque telephone
Crédits : 123RF

Les arnaques téléphoniques ne cessent de progresser. Le spoofing consiste à falsifier le numéro affiché lors d'un appel. Les escrocs s'en servent pour se faire passer pour une banque, une administration ou même un proche. En France, les fraudes par appels ont doublé en 2025, selon l'Arcep. Les appels suspects avec personne au bout du fil font également partie du tableau. Ce phénomène s'est intensifié ces derniers mois. Face à cette montée des arnaques téléphoniques, de nombreux acteurs ont commencé à réagir.

Google n'est pas en reste. L'application Téléphone propose déjà plusieurs outils contre les appels suspects, comme la détection du spam ou le filtrage automatique. Le spoofing, qui transforme un numéro en arme pour escroquer les victimes, est l'une de ces menaces. Une nouvelle découverte dans le code de l'appli laisse entrevoir une protection encore plus ciblée. Elle concernerait la détection en temps réel de l'usurpation du numéro d'un contact enregistré.

L'application Téléphone de Google prépare une alerte pour détecter l'usurpation du numéro de vos contacts

Android Authority a analysé le code de l'application Téléphone. Des chaînes révèlent une nouvelle fonction en préparation. Si quelqu'un usurpe le numéro d'un correspondant enregistré, un avertissement avec son prénom s'afficherait pendant l'appel. L'objectif est d'alerter l'utilisateur en temps réel qu'un tiers masque sa véritable identité. Pour un numéro non enregistré, un message générique “Ce n'est peut-être pas un vrai appelant” prendrait le relais. Dans les deux cas, un bouton “Raccrocher” serait proposé directement à l'écran.

Cette découverte s'accompagne d'un second outil en développement, repéré peu avant dans le code de Google. Il s'agit d'une fonction baptisée Verified caller, intégrée au niveau du système via Play Services. Elle permettrait de raccrocher automatiquement les appels de banques partenaires dont le numéro a été usurpé. Ces deux fonctions ont été repérées dans du code en cours de développement. Google n'a fait aucune annonce officielle à ce stade, et aucune date de sortie n'est connue.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’Ayaneo Pocket Block pourrait être le Game Boy moderne abordable

La marque Ayaneo, connue pour ses consoles portables sous Windows et Android, prépare une nouvelle venue : la Pocket Block. Ses faux airs de Game Boy ne sont pas un…

Xiaomi 17T et 17T Pro : on connaît enfin la date de lancement – et elle est très proche

Des indices suggéraient que les Xiaomi 17T et 17T Pro sortiraient plus tôt que prévu. La marque chinoise met fin aux spéculations : elle vient de partager la date de lancement…

Vous pouvez jouer à Goldeneye 64 en ligne sans lag avec cet émulateur

Les développeurs d’un émulateur Nintendo 64 sont parvenus à le rendre compatible avec le jeu en ligne fluide, ce qui n’est pas le cas de tous. L’occasion de se lancer…

Spotify : rassurez-vous, l’affreux nouveau logo va bientôt disparaître

Spotify n’est pas vraiment parvenu à insuffler l’humeur festive souhaitée pour son anniversaire avec son nouveau logo au look de boules à facettes. Celui-ci est si peu apprécié par les…

Gemini devient encore plus utile : l’IA s’offre une « réflexion étendue » et s’ouvre à de nouvelles applications

Google poursuit ses efforts pour rendre Gemini toujours plus utile et pertinent. Alors même que sa conférence I/O se déroulera demain, la firme commence déjà à déployer une nouvelle option…

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 pourrait être le dernier smartphone à clapet de la marque

La rumeur commence à enfler : Samsung mettrait fin à sa gamme des Galaxy Z Flip avec son dernier représentant cet été. Beaucoup s’étonnent de ne toujours pas avoir de…

YouTube peut repérer vos clones IA dans les vidéos, voici comment

La fonctionnalité de repérage des clones IA dans les vidéos YouTube s’étend à l’ensemble des créateurs sur la plateforme. Il devient très simple de vérifier si quelqu’un se sert de…

Les premières coques de l’iPhone 18 Pro ont fuité et elles annoncent une incompatibilité surprenante

Les premières coques de l’iPhone 18 Pro viennent de faire surface. Leur design trahit une évolution discrète mais importante du module photo. Et les possesseurs d’iPhone 17 Pro pourraient avoir…

One UI 8.5 : deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour tant attendue

Samsung continue d’étendre la mise à jour One UI 8.5 à son parc d’appareils éligibles. Aujourd’hui, deux nouveaux smartphones peuvent télécharger la dernière version de la surcouche Android en Corée…

Les arnaques sur Internet sont de plus en plus dures à repérer, même par ceux qui pensent y arriver

Une étude sur la montée en puissance des escroqueries sur le Web montre que beaucoup tombent dans le panneau alors qu’ils se pensent à l’abri. La faute à des arnaques…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.