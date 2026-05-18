Votre smartphone Android pourrait bientôt détecter quand un escroc se fait passer pour l’un de vos contacts, voici comment

Les arnaques par usurpation de numéro se multiplient sur nos smartphones. Google prépare une réponse directe dans son application Téléphone. Une alerte pourrait bientôt s'afficher en temps réel pendant l'appel.

Les arnaques téléphoniques ne cessent de progresser. Le spoofing consiste à falsifier le numéro affiché lors d'un appel. Les escrocs s'en servent pour se faire passer pour une banque, une administration ou même un proche. En France, les fraudes par appels ont doublé en 2025, selon l'Arcep. Les appels suspects avec personne au bout du fil font également partie du tableau. Ce phénomène s'est intensifié ces derniers mois. Face à cette montée des arnaques téléphoniques, de nombreux acteurs ont commencé à réagir.

Google n'est pas en reste. L'application Téléphone propose déjà plusieurs outils contre les appels suspects, comme la détection du spam ou le filtrage automatique. Le spoofing, qui transforme un numéro en arme pour escroquer les victimes, est l'une de ces menaces. Une nouvelle découverte dans le code de l'appli laisse entrevoir une protection encore plus ciblée. Elle concernerait la détection en temps réel de l'usurpation du numéro d'un contact enregistré.

L'application Téléphone de Google prépare une alerte pour détecter l'usurpation du numéro de vos contacts

Android Authority a analysé le code de l'application Téléphone. Des chaînes révèlent une nouvelle fonction en préparation. Si quelqu'un usurpe le numéro d'un correspondant enregistré, un avertissement avec son prénom s'afficherait pendant l'appel. L'objectif est d'alerter l'utilisateur en temps réel qu'un tiers masque sa véritable identité. Pour un numéro non enregistré, un message générique “Ce n'est peut-être pas un vrai appelant” prendrait le relais. Dans les deux cas, un bouton “Raccrocher” serait proposé directement à l'écran.

Cette découverte s'accompagne d'un second outil en développement, repéré peu avant dans le code de Google. Il s'agit d'une fonction baptisée Verified caller, intégrée au niveau du système via Play Services. Elle permettrait de raccrocher automatiquement les appels de banques partenaires dont le numéro a été usurpé. Ces deux fonctions ont été repérées dans du code en cours de développement. Google n'a fait aucune annonce officielle à ce stade, et aucune date de sortie n'est connue.