Le Google Pixel 8a est le dernier smartphone à recevoir la compatibilité AirDrop (mais pas les Pixel 8 et 8 Pro)

Google est visiblement en train de préparer l'arrivée d'AirDrop dans Quick Share sur les Pixel 8a, à en croire plusieurs témoignages sur Reddit. Mais, étrangement, ce n'est pas encore le cas des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, sans que l'on sache pourquoi.

Nous apprenions hier que Xiaomi rejoignait ses petits camarades sur Android en apportant la compatibilité avec AirDrop sur sur son Xiaomi 17T. Toute l'industrie se bouscule aujourd'hui pour proposer la fonctionnalité à ses utilisateurs, à commencer bien évidemment par Google. Sans surprise, la firme a été la première à apporter l'interopérabilité entre les deux systèmes de partage de fichiers sur ses Pixel, et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Comme cela a été le cas pour plusieurs autres modèles, des membres de Reddit ont récemment annoncé que l'application Quick Share Extension s'est installée sur leur Pixel 8a après une mise à jour. Pour rappel, cette application est nécessaire pour assurer l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop. Autrement dit, ce n'est sûrement plus qu'une question de jour avant que le smartphone ne propose officiellement la fonctionnalité.

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Le Pixel 8a reçoit le support AirDrop, et les autres ?

Mais une chose vous a peut-être frappé à la lecture de ces lignes. Qui des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ? La logique voudrait effectivement que ces derniers reçoivent également l'application, le Pixel 8a n'étant “que” la version abordable de cette génération. Or, étrangement, nous n'avons toujours aucune nouvelle de ce type pour les deux smartphones concernés. Faut-il pour autant penser qu'ils seront privés d'AirDrop ? Probablement pas.

Pour rappel, l'interopérabilité est permise par une certaine puce réseau prenant en charge l'ADWL, autrement dit le protocole réseau WiFi des iPhone. Cette puce est présente dans la plupart des smartphones récents, ce qui signifie que si la Pixel 8a l'a, alors ses voisins de gamme l'ont aussi. Ce n'est donc sûrement qu'une question de patience à ce stade pour voir arriver AirDrop sur ces derniers. Pour les autres, Google a prévu un système qui permettra tout de même d'envoyer des fichiers à des appareils Apple.