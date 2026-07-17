Soldes Samsung : le nouveau téléviseur Neo QLED 4K QN70H de 55 pouces passe sous la barre des 680 €

Vous cherchez une télévision de qualité sans vous ruiner ? Vous êtes au bon endroit ! Nous avons déniché pour vous une belle opportunité sur la boutique officielle Samsung. En effet, la Neo QLED 4K QN70H 2026 de 55 pouces bénéficie d’une triple baisse de prix. On vous explique ici comment obtenir le prix le plus bas.

TV Samsung Neo QLED QN70H 4K

Vous cherchez un téléviseur à la fois lumineux, avec un excellent contraste et des couleurs riches ? Alors vous devriez vous tourner vers un modèle doté de la technologie Neo QLED développée par Samsung. Si vous avez un budget limité, nous vous conseillons particulièrement la Smart TV Samsung Neo QLED QN70H 4K.

Dans sa version 55”, elle est habituellement proposée au tarif de 899 euros. Mais vous pouvez l’avoir pour bien moins cher pendant les Soldes d’été. En effet, le géant coréen la propose actuellement avec une réduction immédiate de 100 €. Vous pouvez également profitez d’un bonus reprise de 50 € (même sur une TV non fonctionnelle). Enfin, jusqu’au 20 juillet à 11h59, vous pouvez utiliser le code promo SUMMER10 qui vous permet de bénéficier de 10€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat. La TV Samsung Neo QLED QN70H 4K 2026 de 55 pouces voit ainsi son prix chuter à seulement 679 €, soit une baisse de prix totale de 220 euros !

Samsung QN70H : une TV Neo QLED 4K de 2026 au rapport qualité-prix imbattable

Cette smart TV de 2026 est équipée d'une dalle Mini LED avec Quantum Dots. Cette technologie permet d’obtenir à la fois des couleurs authentiques (certifiées Pantone), une excellente luminosité et un contraste profond grâce à son rétroéclairage ultra-précis. C’est un modèle idéal pour profiter de vos films et séries préférés en ultra haute définition 4K.

Avec son processeur NQ4 AI, vous bénéficiez de toute la puissance nécessaire pour profiter des nombreuses améliorations apportées par l’intelligence artificielle comme 4K upscalling, Color Booster Pro, AI Football Mode, AI Sound Controller, Live Translate, les fonds d’écran génératif…

Pour les amateurs de gaming, Samsung a intégré la technologie Motion Xcelerator qui améliore la fluidité des images affichées. Et avec AI Gaming Optimizer, vos réglages sont optimisés en temps réel pour s’adapter au jeu en cours.


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