Le pliable Vivo X Fold 6 dévoile ses capteurs photos et ça promet du lourd

Vivo officialise les caractéristiques des capteurs photos qui équiperont le prochain X Fold 6, smartphone pliable à la Galaxy Z Fold de Samsung, pour citer le plus connu. Sur le papier, c'est alléchant.

Le prochain smartphone pliable de chez Vivo arrive. Pas le modèle en longueur sur lequel travaillent à peu près tous les constructeurs depuis qu'Apple prépare son iPhone Fold. Ici, il s'agit d'un format plus classique tel qu'on le voit depuis des années sur les Galaxy Z Fold de Samsung par exemple. Le dernier né du constructeur chinois s'appelle également Fold : le Vivo X Fold 6. La marque a dévoilé les informations à son sujet au compte-gouttes.

Nous avons par exemple appris début juin 2026 que le processeur sera un MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, spécialement développé pour ce type d'appareil. Le X Fold 6 est d'ailleurs le premier mobile pliable au monde a en être équipé. On sait aussi que l'écran interne mesurera 8,02 pouces de diagonale, avec une luminosité maximale de 5 000 nits et minimale de 1 nit. Cette fois-ci, Vivo officialise les infos sur les capteurs photo.

Voici les capteurs photo embarqués sur le Vivo X Fold 6

L'objectif principal affiche 200 Mégapixels. Un belle amélioration comparée aux 50 MP du précédent modèle. Le capteur est un Samsung HPB de 1/1,4 pouce, avec une ouverture de f/1,68. Il est compatible avec la stabilisation d'image de niveau 4,5 (norme CIPA). Idem pour le téléobjectif périscopique certifié Zeiss APO. Son capteur est un LYT-602 de Sony. Cerise sur le gâteau : le X Fold 6 prend en charge les optiques optionnelles sorties avec le Vivo X300 Ultra, pour accéder à plus de focales.

Lire aussi – Xiaomi 18, Oppo Find X10, Vivo X500 : tous ces smartphones vont sortir en même temps, voici quand

Vous pouvez voir quelques exemples de clichés réalisés avec le X Fold 6 sur le réseau social Weibo. Attendons tout de même de prendre des photos en situation réelle avant de nous prononcer. Le Vivo X Fold 6 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais il arrivera en Chine avant la fin du mois de juin 2026. Aucune mention pour l'Europe ou le reste du monde à ce stade.


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