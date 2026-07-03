Android 17 met fin aux appels vidéo qui coupent, à une condition près

Les stades et les concerts saturent vite les réseaux mobiles. Vos appels vidéo saccadent alors sans prévenir. Android 17 cache une réponse à ce problème, activée sans le moindre réglage.

Les mises à jour majeures d'Android glissent chaque année des nouveautés bien visibles, comme des bulles flottantes ou une interface remaniée. D'autres changements avancent en revanche plus discrètement, loin des projecteurs et des annonces. Certains touchent au réseau et améliorent le quotidien sans qu'on les remarque vraiment. Parmi les fonctionnalités d'Android 17 qui nous ont tapé dans l'œil, plusieurs restaient invisibles lors de la présentation officielle. Google prépare pourtant un ajout qui vise directement la qualité des appels mobiles.

Ce chantier concerne les appels vocaux et vidéo passés depuis des applis comme WhatsApp ou Zoom. La nouvelle version d'Android apporte un mécanisme réseau capable de fluidifier ces échanges sur les données mobiles. Google multiplie les évolutions cette année, comme Android 17 qui forcera les applications à s'adapter aux grands écrans. Le système d'exploitation cible cette fois les coupures qui gâchent une conversation en visio. La firme de Mountain View veut rendre ces communications stables même quand la connexion sature autour de vous.

Android 17 réserve une voie 5G rapide aux appels vidéo pour éviter les coupures

Android 17 s'attaque enfin aux appels vidéo hachés en pleine foule. Selon la documentation Android de Google, le système redirige automatiquement le trafic d'un appel vocal ou vidéo vers une tranche réseau 5G premium, quand une telle voie existe. Ce mécanisme repose sur les API Telecom Jetpack, qui détectent le début et la fin d'une conversation. La plateforme reconnaît l'appli concernée grâce à son identifiant, isole ses données dans cette voie prioritaire, puis rend la main une fois l'appel terminé. Aucune manipulation n'est demandée à l'utilisateur pour en profiter.

Ce fonctionnement retire aux développeurs la lourde tâche de gérer eux-mêmes ce routage réseau. Reste une condition de taille pour profiter de cette fluidité sur Android 17. L'opérateur doit mettre a disposition une tranche 5G dédiée à la voix et à la vidéo, parfois moyennant un supplément mensuel. Aucune liste de fournisseurs compatibles n'a encore été publiée à ce jour. La fonction se déploie d'abord sur les Pixel de Google, avant d'atteindre d'autres smartphones au fil de l'année 2026.