Le terminal Linux d’Android s’offre enfin une interface digne de ce nom

Le mode Linux intégré à Android reste réservé aux plus curieux des utilisateurs. Son apparence austère n'aidait pas à le rendre attirant. La toute dernière bêta lui offre un lifting qui change complètement la donne visuelle.

Google multiplie les petites retouches visuelles au fil des versions de test de son système d'exploitation. Chaque bêta trimestrielle apporte son lot d'ajustements d'interface, parfois très discrets pour l'utilisateur. La bêta d'Android 17 QPR1 qui rapproche l'interface du Liquid Glass d'iOS avait déjà donné le ton de cette recherche esthétique. Ces changements touchent aussi bien les grandes applications que les outils les plus confidentiels du téléphone. Rares sont pourtant les fonctions aussi méconnues que celle qui vient d'être retravaillée.

Le terminal Linux d'Android profite justement de ce soin nouvellement apporté à l'interface. Ce mode intégré permet de faire tourner un vrai environnement de bureau directement sur un smartphone compatible. La première bêta de cette mise à jour trimestrielle, déployée sur les smartphones Pixel, avait déjà commencé à corriger cet outil encore instable. La nouvelle mouture pousse la logique plus loin en modernisant enfin son allure jusque-là très brute et peu engageante. Cette fonction s'adresse surtout aux développeurs et aux passionnés de bidouille en quête de flexibilité.

Le terminal Linux abandonne son allure austère pour un design bien plus coloré

Le terminal Linux gagne une interface bien plus aérée avec la sixième bêta de cette mise à jour trimestrielle. Selon l'analyse du code menée par Android Authority, les espacements s'élargissent entre les éléments du menu d'accueil et les séparateurs disparaissent. De nouveaux conteneurs empruntent au langage de design Material 3 Expressive, sans encore reprendre toutes ses formes. La fenêtre principale gagne aussi en couleurs, avec des onglets aux angles plus arrondis. L'ensemble paraît nettement plus cohérent avec le reste du système.

Le terminal intégré ne se limite pas à ce rafraîchissement graphique dans la sixième bêta. La même mouture ajoute la prise en charge des raccourcis clavier personnalisés et le réglage des polices. Google prépare en parallèle le support d'applications Linux complètes au sein de cet outil. Ces nouveautés arrivant en préversion, elles pourraient encore évoluer avant d'atteindre un jour la version finale. Rien ne garantit pour l'instant leur présence intacte dans la future mise à jour stable.