Android 17 est là, mais un bug de Wi-Fi gâche la mise à jour sur les smartphones Google Pixel

Android 17 vient d’être déployé dans sa version stable et les Google Pixel sont (évidemment) les premiers servis. Si cette mise à jour tant attendue a apporté son lot de nouveautés, certains propriétaires de Pixel déplorent également d’inhabituels bugs de Wi-Fi.

Après avoir connu de nombreuses versions bêtas, Android 17, la mise à niveau tant attendue de l’OS de Google, a enfin débarqué – et en grande pompe – sur les smartphones Pixel. En effet, elle n’est pas arrivée seule : Wear OS 7 et le Pixel Drop de juin faisaient également partie du cortège.

Android 17 apporte donc une avalanche de nouveautés sur les téléphones estampillés d’un G – et elle gagnera d’autres modèles non-Pixel au fil de l’année. Elle mise sur la productivité, le divertissement et la sécurité et trois fonctionnalités nous ont particulièrement tapé dans l’œil.  Mais d’étranges bugs de Wi-Fi viennent ternir l’expérience de plusieurs propriétaires de Pixel.

Lire aussi – Android 17 : mon smartphone Samsung pourra-t-il installer la prochaine grosse mise à jour ?

Android 17 apporte son lot de nouveautés… et d’étranges bugs Wi-Fi sur les Google Pixel

Android 17, c’est plusieurs mois de tests et de nombreuses versions bêtas que Google a pris le temps de peaufiner jusqu’à arriver à son itération stable… pour que son installation engendre finalement des problèmes de connectivité Wi-Fi assez handicapants dans plusieurs applications. Et il y a de quoi ressentir une certaine frustration lorsqu’on est affecté par ce dysfonctionnement.

C’est, comme souvent, sur Reddit que les propriétaires de Pixel concernés ont partagé leur expérience. Ils relatent des faits similaires : alors que leurs smartphones semblent toujours connectés au Wi-Fi, des applications ne parviennent plus à l’utiliser et ne fonctionnent qu’avec les données mobiles activées. Et ce sont certaines des applications de la suite Google qui semblent le plus affectées.

Anyone having problems with Android 17?
byu/Independent-Self___ inpixel_phones

D’après les témoignages, il ne s’agit pas d’un bug isolé : il touche des appareils allant du Pixel 7 au Pixel 10. Plusieurs théories pour expliquer l’origine du dysfonctionnement ont émergé, mais la meilleure candidate concerne les paramètres IPv6 des routeurs, qu’il suffirait de réactiver.

Mais nos confrères d’Android Authority ne sont pas parvenus à reproduire le bug en coupant le réseau cellulaire et en désactivant l’IPv6. Cela n’élimine pas cette piste, mais cela signifie que le problème est probablement plus complexe que prévu. Espérons que Google apportera rapidement un correctif, pour éviter aux utilisateurs de gâcher leurs précieuses données mobiles pour simplement utiliser leurs applications.


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