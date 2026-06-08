Le Realme 16 Pro Plus est presque à moitié prix : économisez 223 € sur ce smartphone 5G ultra complet

Le Realme 16 Pro Plus est un milieu de gamme performant, lancé à 530 € en France il y a seulement quelques semaines. Et déjà, on le retrouve en promo à -42%  grâce à une offre exceptionnelle qui se termine bientôt.

Realme 16 Pro+

Les promos d’été sur AliExpress offrent de nombreuses opportunités sur les smartphones. Le Realme 16 Pro+ en fait partie. Ce modèle se positionne face aux références du milieu de gamme premium comme les Pixel 10a, le Redmi Note 15 Pro+ ou le Poco F8 Pro, et il fait l’objet d’une réduction de près de 45% en ce moment.

Cette offre concerne la version disposant de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Elle est affichée à 356 € au lieu de 529,99 € à son lancement en mars 2026. Et grâce au code promo PHDFRS50, vous pouvez faire chuter le prix de 50 € supplémentaire. Il passe ainsi à 306 €, soit une réduction de 42% très exactement.

Près de 225 € de remise sur un milieu de gamme premium

Comme ses prédécesseurs dans cette série, le Realme 16 Pro Plus ne propose pas une fiche technique au rabais. Il embarque la puce Snapdragon 7 Gen 4, épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe une seconde version  avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ces deux configurations sont solides et confortables pour les tâches du quotidien, y compris pour le multitâche et les jeux.

Son grand écran AMOLED incurvé a une diagonale de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité élevée : 1800 nits avec du contenu HDR en mode automatique et 6500 nits en pointe locale.

L’autre point fort du smartphone est son autonomie. La marque y a intégré une batterie de 7 000 mAh compatible avec la charge rapide à 80 W. L’autonomie frôle les deux jours comme nous l’avons mesuré lors de notre test du Realme 16 Pro+, et il faut compter un peu plus d’une heure pour la charge complète avec le bon chargeur.

Pour ce qui est de la photo, le constructeur mise sur un capteur principal de 200 MP accompagné d’un téléobjectif 50 MP et d’un ultra grand-angle 8 MP. La configuration est complète pour cette gamme de prix sachant que plusieurs modèles sur ce segment ne disposent pas d’un téléobjectif. Ajoutez à tout cela une certification IP69 contre l’eau et la poussière, le Wi-Fi 6, la 5G et Android 16 rehaussé de la surcouche Realme UI 7.0.

À 306 €, le Realme 16 Pro Plus 5G se retrouve finalement au prix de nombreux modèles milieu de gamme classiques, tout en proposant des caractéristiques habituellement réservées à des smartphones bien plus onéreux.


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