Vous ne retenez jamais le nom d’un film ou d’un acteur ? Cette appli est faite pour vous

Si Shazam permet d'identifier en quelques secondes n'importe quelle chanson, il manquait sur le Play Store un équivalent pour mettre un nom sur un film, un acteur ou une série. C'est maintenant chose faite avec cette appli plutôt chouette.

Vous connaissez probablement Shazam, l'appli qui permet d'identifier en quelques secondes n'importe quelle chanson qui passe à proximité. Si l'appli pouvait se targuer d'être la seule à pouvoir offrir ce genre de prestation il y a encore quelques années, ce n'est maintenant plus le cas.

De nombreux concurrents ont investi la place, à l'image de l'appli En Écoute de Google, la fonction SongCatcher de Deezer ou l'alternative offerte sur Snapchat. Pour reconnaître des musiques donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Pour les films et séries en revanche, c'est plus compliqué. Du moins, ça l'était.

Un Shazam pour les films/séries ? Ce développeur l'a fait

En effet, un développeur du nom de Ravorian a justement décidé de se pencher sur le sujet. Il a donc créé Voola, une application totalement gratuite décrite comme le “Shazam des films” ! De prime abord, on pourrait se dire que c'est trop beau pour être vrai. Surtout que le faible nombre de téléchargements sur le Play Store (seulement 5 000) n'inspire pas vraiment confiance.

Mais une fois installée, force est de constater que Voola remplit parfaitement son office. Concrètement, l'appli offre deux fonctionnalités : la reconnaissance de films/séries et l'identification de personnalités. Son utilisation est simple comme bonjour :

On choisit Médias ou Personnalités

Ensuite, soit on fournit un extrait vidéo depuis sa galerie, soit on enregistre directement un passage via sa caméra ou bien on envoie un fichier vidéo via un lien

Quelques secondes plus tard, l'appli affiche une fiche résumé plutôt complète du film/série que vous avez vu

Concernant la fiche résumé, elle est d'ailleurs plutôt bien fichue. On y retrouve pléthore d'informations sur l'oeuvre recherchée :

l'affiche du film

l'âge conseillé

la date de sortie

la durée exacte

un résumé de l'histoire en quelques lignes

le nom du réalisateur

la distribution complète

un lien direct vers la bande-annonce sur YouTube

une fenêtre qui indique où trouver le film sur les plateformes de streaming

Fait appréciable, on retrouve même les notes des différentes plateformes d'évaluation de référence comme Rotten Tomatoes, Metacritic, iMDb ou encore Letterbox. Autre fonctionnalité sympathique, l'appli inclut également un onglet Pour vous. L'idée est simple, vous proposer des films/séries qui pourraient vous plaire. Une simple pression vous redirige vers la fiche détaillée de l'oeuvre affichée. Pratique pour les indécis du dimanche soir.

Une appli plutôt performante… avec quelques ratés

Après avoir réalisé quelques tests, il faut reconnaître que Voola remplit plutôt bien sa promesse initiale. Nous l'avons mis à l'essai via des extraits issus de YouTube, de Netflix et d'Amazon Prime en utilisant la caméra de notre smartphone. Selon nos estimations, la précision était d'environ 90 %.

Fait encore plus impressionnant, l'appli reste également solide pour identifier des passages en mauvaise qualité (provenant par exemple de shorts sur YouTube, TikTok ou Instagram). Le modèle utilisé par l'appli semble fonctionner de la manière suivante : il extrait des images des vidéos à intervalles réguliers et les analyse avant de les comparer aux éléments de sa base de données pour trouver une correspondance.

En revanche, il y a encore beaucoup de travail à réaliser du côté de l'identification des acteurs/actrices. Pour cause, cela ne fonctionne pas du tout. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'identifier des visages très connus (Brad Pitt, Gary Oldman, Jason Statham, etc.) via une photo ou des extraits de films et d'interviews. À chaque fois, nous avons eu le droit à un écran noir en guise de résultat… Dommage. On espère donc que le développeur réagira rapidement pour corriger ce problème.