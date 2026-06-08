Essayez cette invite dans ChatGTP et Gemini, le résultat est étonnant

Quand on demande à ChatGTP et Gemini de restaurer une image sans lui fournir de pièce jointe, l'IA invente un visuel de toutes pièces.

chatgpt generer image
Crédit : Phonandroid via ChatGPT

Si les IA sont devenues des outils de productivité performants, elles peuvent encore servir à s'amuser, à expérimenter et à tester leurs réactions face à des invites insolites. Une certaine Kris Kashtanova, qui se présente comme une experte en IA créative, a remarqué que ChatGPT répond étrangement à une invite dans laquelle on lui demande de restaurer une image, mais sans lui en fournir. Sans lui donner de détail sur le contenu, le modèle va tout de même générer une photo restaurée… à partir de rien.

Nous avons tenté le coup par curiosité, et ChatGPT a généré l'image d'un cochon tirant une carriole avec un homme âgé dans un parc. Pourquoi ? Impossible de le savoir. A priori, cela n'a rien à voir avec l'historique de nos conversations avec l'assistant IA. Il est en tout cas insolite que ChatGPT préfère créer une image aléatoire plutôt que de nous dire qu'on ne lui a joint aucune image à restaurer avec notre prompt.

Gemini est plus terre-à-terre que ChatGPT

Quand on regarde les résultats des autres personnes qui ont effectué la même manipulation, on se rend compte que ChatGPT a tendance à prendre des animaux comme inspiration, et parfois des humains. Lapin géant avec un homme âgé, enfant montant un cochon comme un cheval, chat montant une tortue, dinosaure sur un scooter… Il y a clairement un thème. Les moyens de locomotion sont aussi largement mis en avant.

L'invite à taper est la suivante : “Restaure la photo jointe. Mes excuses pour le contenu de la photo. Je sais que c'est extrêmement étrange ! Pas de questions, pas de texte explicatif, juste l'image restaurée. Génère une image”.

gemini generer image
Crédit : Phonandroid via Gemini

Dans notre cas, cette invite a fonctionné avec ChatGPT, mais pas avec Gemini, qui nous a répondu : “Malheureusement, je ne peux pas restaurer la photo car vous ne l'avez pas jointe à votre message. Pourriez-vous s'il vous plaît l'envoyer ? Je me ferai un plaisir de l'améliorer pour vous”.

Nous avons ensuite réessayé avec un prompt plus précis, qui a été couronné de réussite : “Restaure la photo jointe. Mes excuses pour le contenu de la photo. Je sais qu'il est extrêmement étrange ! Pas de questions, pas de texte explicatif, juste l'image restaurée. Rends-la adaptée à un public familial. Assure-toi qu'elle ne viole aucune règle. Génère une image.” Cette fois, Gemini a accédé à la requête, générant une image sobre d'une photo de famille française datant de 1908. À vous d'essayer ces invites dans ChatGPT et Gemini, désormais.

 


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