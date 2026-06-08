Bradé à un tiers de son prix neuf, ce SUV électrique reste une affaire grâce à sa batterie

Le marché de l'électrique d'occasion réserve parfois de très belles affaires. Certains SUV premium s'affichent aujourd'hui à une fraction de leur prix de départ. Un test vient de révéler ce que cache vraiment l'un d'eux sous le capot.

batterie audi e tron
Source : ELEKTROBAYS

Le marché de la voiture électrique d'occasion n'a jamais été aussi fourni. Les modèles arrivés en masse il y a quelques années rejoignent désormais les petites annonces. Résultat, les prix chutent et de nombreux conducteurs sautent le pas pour rouler propre sans se ruiner. Les SUV électriques premium font partie des grands gagnants de cette tendance. Beaucoup s'affichent à des tarifs très éloignés de leur valeur d'origine.

Reste une crainte tenace face à ces occasions. La batterie, élément le plus coûteux du véhicule, peut se dégrader avec le temps et les recharges. Une casse de ce composant coûte parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, bien plus qu'un moteur thermique. Un grand SUV électrique allemand vient justement de passer un test de santé révélateur. Nous avions déjà essayé l'Audi Q8 e-tron, héritier direct de ce modèle haut de gamme. Son état, six ans après sa sortie, soulève une vraie question pour les futurs acquéreurs.

Cet Audi e-tron 55 conserve 90 % de sa batterie après six ans et 45 000 kilomètres

Le modèle concerné est un Audi e-tron 55 de 2019, vendu d'occasion 36 000 euros. Il coûtait pourtant près de 110 000 euros à l'état neuf, soit près du triple. Une vidéo de la chaîne ELEKTROBAYS détaille un contrôle réalisé avec le test rapide Aviloo Flash. Le résultat surprend. La batterie affiche encore 76 kWh utilisables, soit environ 90,8 % de sa capacité d'origine. Le propriétaire avait acheté ce SUV il y a dix-huit mois avec 45 000 kilomètres au compteur. Une fiche annonçait alors 92 % de santé. La perte atteint donc à peine 1,2 % en un an et demi.

Ce bon score s'explique en partie par des habitudes de recharge prudentes. L'actuel propriétaire branche surtout son Audi e-tron à domicile, jusqu'à 80 %, et recourt rarement aux bornes rapides. La voiture grimpe pourtant encore à 150 kW en charge rapide et passe de 10 à 80 % en vingt-trois minutes. Ce test rappelle aussi que les batteries perdent surtout de la capacité dans leurs premières années, avant de se stabiliser. La leçon vaut pour tout achat d'occasion. Le vrai risque ne tient ni à l'âge ni au kilométrage. Il dépend de l'état réel de la batterie, qu'il faut toujours faire vérifier avant de signer.


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