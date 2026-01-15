Android 16 : naviguer dans les paramètres système va devenir un jeu d’enfant

Google prépare un changement dans les paramètres système des smartphones sous Android 16. Très simple sur le papier, il va vous faire gagner du temps sur le long terme.

Vers une expérience de plus en plus intuitive. Voilà comment on pourrait résumer l'un des objectifs de Google à propos de l'amélioration d'Android. La dernière version en date, Android 16, en est un bon exemple avec des mises à jour changeant parfois subtilement quelques aspects du système pour le rendre plus clair. À l'usage, les utilisateurs naviguent de manière plus fluide. Parmi les transformations de ce genre, on peut citer la compartimentation de certains menus. Au lieu de s'enchaîner, les tuiles sont regroupées en fonction de leur usage.

Toutes ne profitent pas de cet agencement cela dit. Mais Google semble suffisamment satisfait du résultat pour l'étendre à l'ensemble d'Android. On peut repérer une nouveauté allant dans ce sens en fouillant la dernière version bêta d'Android 16 QPR3. Elle concerne un menu qui peut s'avérer un peu fouillis : celui des paramètres système. C'est ici que vous pouvez, par exemple, vérifier si une mise à jour est disponible pour votre smartphone.

Android 16 veut clarifier les paramètres système pour vous faire gagner du temps

Rien de sorcier dans la solution adoptée par Google, elle se contente d'être efficace. Le menu Système sera découpé en plusieurs sous-catégories permettant d'identifier rapidement ce sur quoi va agir telle ou telle entrée. Mode de navigation, Clavier ou encore Gestes se retrouvent ainsi sous Interaction. Vous pouvez comparer le menu actuel (à gauche) au nouveau (à droite) sur les captures d'écran ci-dessous.

Voilà donc un changement qui devrait satisfaire tout le monde, au contraire de certains choix de design dont beaucoup attendent la suppression depuis des années. La bêta 2 d'Android 16 QPR3 venant tout juste de sortir, il faudra encore patienter avant qu'une version stable soit déployée sur nos smartphones. Cela devrait prendre encore quelques semaines si tout va bien.

