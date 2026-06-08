HBO Max augmente ses prix en France, juste avant la saison 3 de House of the Dragon

Le prix des trois formules d'abonnement pour HBO Max augmente en France, que ce soit pour les nouveaux abonnés ou ceux qui le sont déjà. Il faudra payer plus cher pour visionner la saison 3 de House of the Dragon.

house of the dragon saison 3
Crédit : HBO

Tous les abonnements aux services de streaming vidéo deviennent plus chers, et HBO Max ne fait pas figure d'exception. Warner, qui est sur le point d'être racheté par le groupe Paramount-Skydance, vient d'annoncer une hausse du tarif de la plateforme pour les clients français. Les nouveaux prix sont déjà en vigueur pour ceux qui souhaiteraient s'abonner maintenant. Pour les utilisateurs qui étaient déjà abonnés, la nouvelle politique tarifaire s'appliquera à la prochaine date de facturation suivant le 9 juillet 2026. Autrement dit, vous devriez encore payer l'ancien tarif une fois, avant de passer au prix actualisé.

On constate une hausse de 1 ou 2 euros par mois en fonction de la formule d'abonnement :

  • Basic avec publicités : 6,99 euros par mois au lieu de 5,99 euros
  • Standard : 10,99 euros par mois au lieu de 9,99 euros
  • Premium : 15,99 euros par mois au lieu de 13,99 euros

La saison 3 de House of the Dragon comme prétexte pour augmenter le prix de HBO Max ?

Le plan Standard passe donc le palier symbolique des 10 euros mensuels, tandis que HBO Max Premium se rapproche des prix pratiqués par Netflix et Disney+ à proposition égale. Reste que le rapport qualité-prix de la plateforme reste plutôt intéressant, avec des sorties récentes de très bonne facture et un catalogue très varié. Les abonnements annuels voient aussi leur tarif grimper, pour rester à l'équivalent de 10 mois payés pour 12 mois d'accès, en contrepartie de la fidélité du client. HBO Max avait augmenté ses prix aux États-Unis en octobre dernier, on pouvait s'attendre à ce que la France soit bientôt concernée.

Après avoir diffusé la saison 3 d'Euphoria et rencontré le succès avec des séries comme The Pitt, Industry, DTF St. Louis, The Chair Company ou encore Half Man plus récemment, HBO Max s'apprête à lancer la saison 3 de House of the Dragon, qui s'annonce riche en action et en combats. Le premier épisode sera disponible le 21 juin 2026, avec un rythme de sortie hebdomadaire pour que la série nous accompagne tout au long de l'été.


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