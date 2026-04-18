Android 17 cache un easter egg inattendu, du jamais vu depuis Android 14

Tout juste déployée, la bêta 4 d’Android 17 s’accompagne d’un mini-jeu caché. C’est la première fois que Google introduit un easter egg dans son OS depuis le vénérable Android 14.

Google vient de déployer la quatrième et dernière bêta d’Android 17. Il s’agit ici d’une étape ultime pour la firme de Mountain View, qui s’apprête à déployer la version stable de son dernier OS en juin prochain. Et, si Google semble tout miser sur la sécurité et la stabilité, Android 17 s’accompagnera de nouveautés plus que bienvenues. Un nouveau réglage pourrait par exemple rendre votre téléphone plus rapide, et même optimiser la charge de votre smartphone.

Mais ce n’est pas tout. En effet, sortie quelques semaines seulement après la bêta 3, Android 17 bêta 4 recèle un petit trésor caché. Il s’agit d’un easter egg amusant, qui prend la forme d’un mini-jeu. Ce dernier propose à l’utilisateur Android de relier des points en forme de losange.

Android 17 : en route vers les étoiles !

Une fois l’ensemble des points reliés, le logo Android apparaît, et se met à avancer dans l’espace. Mieux encore : si vous maintenez votre doigt sur le fameux logo de l’OS de Google, votre smartphone se met à vibrer, imitant vraisemblablement le décollage d’une fusée.

Bien que plutôt léger, ce mini-jeu devrait ravir les fans inconditionnels d’Android et de sa nouvelle version, Android 17. D’ailleurs, celui-ci s’accompagne d’une petite anecdote intéressante. C’est en effet la première fois que Google propose à nouveau un easter egg de ce type depuis Android 14.

Mais Android 17, ce n’est pas que du mini-jeu, loin de là. La prochaine version de l’OS de Google s’accompagne en effet de nombreuses améliorations. Android 17 pourrait par exemple changer l’emblématique barre de recherche Google sur votre smartphone, celle-ci permettant potentiellement de bénéficier d’autres services. De plus, Google s’inspire de ChromeOS pour briser la frontière PC-mobile en toute sécurité sur Android 17.

Par ailleurs, Google devrait profiter d’Android 17 pour renforcer la protection de la vie privée de ses utilisateurs. En effet, l’entreprise pourrait bien introduire un nouveau système de verrouillage d’applications natif avec Android 17.

Source : Google