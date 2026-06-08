iOS 27 : les iPhone vont gagner en autonomie grâce à la mise à jour

Avec iOS 27, les iPhone devraient gagner en autonomie grâce à une amélioration des performances énergétiques. La mise à jour nous réserve aussi d'autres optimisations visant à rendre l'expérience utilisateur encore plus réussie.

À quelques heures du coup d'envoi de la WWDC 2026, dont la conférence d'ouverture devrait nous en apprendre plus sur les nouveautés qui arrivent sur l'iPhone, des informations concernant iOS 27 nous parviennent. Selon Bloomberg, souvent bien informé, Apple a mis au point des améliorations de performance visant à prolonger l'autonomie de la batterie des iPhone qui bénéficieront de la mise à jour. Le média ne sait par contre pas si Apple va annoncer un chiffre de gain d'endurance précis lors de l'annonce de la mise à jour.

En ce qui concerne l'interface, pas de révolution, mais une optimisation de ce qui existe déjà. Il s'agit de perfectionner le design Liquid Glass introduit l'année dernière avec iOS 26. Les changements les plus importants en la matière devraient concerner macOS 27, alors que des problèmes d'ombres et de transparence de Liquid Glass ont été reprochés à Apple pour macOS 26 Tahoe. Le texte pouvait dans certains cas être difficile à lire à cause des effets de ce nouveau design.

Siri s'empare du geste pour ouvrir le centre de notifications

Un nouveau système de notifications sur iOS 27 et iPadOS 27 est aussi prévu. Les notifications s'affichent désormais par glissement du haut vers le bas depuis le côté gauche de l'écran uniquement. Ce même geste depuis le centre de l'affichage invoque désormais la nouvelle Siri, boostée par les modèles IA Gemini de Google. Apple souhaite clairement positionner l'IA au cœur de l'expérience de l'iPhone avec cette évolution.

L'interface de l'appareil photo devrait quant à elle devenir bien plus personnalisable, avec un système de widgets situés en haut de l'écran pour accéder plus rapidement aux paramètres qu'on utilise le plus souvent. Le navigateur web Safari se dote quant à lui d'une nouvelle page d'accueil avec quatre onglets en haut, permettant de naviguer plus facilement entre les favoris, les signets, la liste de lecture des articles enregistrés et l'historique de navigation. Apple devrait partager plus de détails et des visuels lors de sa WWDC 2026.