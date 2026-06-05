WWDC 2026 : à quelle heure et comment suivre la keynote Apple

Apple va tenir sa traditionnelle WWDC, keynote lors de laquelle l'entreprise nous présentera toutes les nouveautés logicielles à venir sur ses produits, à commencer par l'iPhone.

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Crédit : Apple

La WWDC (Worldwide Developers Conference) est le rendez-vous annuel d'Apple pour annoncer au public et aux développeurs d'applications les nouvelles fonctionnalités disponibles sur le logiciel de ses appareils. Cette édition 2026 est particulièrement attendue car la firme doit présenter son grand plan pour faire de l'iPhone et de ses autres produits des dispositifs enfin capables d'exploiter l'IA, terrain sur lequel la marque à la pomme accuse un retard certain.

Avec les mises à jour iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27, Apple Intelligence va passer un cap grâce aux modèles Gemini de Google, permettant d'interagir avec l'IA plus efficacement. Siri au cœur de cette nouvelle expérience. Largué depuis bien longtemps, l'assistant vocal d'Apple devrait enfin être remis à niveau pour converser en langage naturel, accéder rapidement à des fonctionnalités de son appareil et effectuer des actions à la place de l'utilisateur.

Comment regarder la WWDC 2026

La WWDC 2026 sera aussi importante pour une autre raison : ce sera la dernière de Tim Cook. Son départ d'Apple a déjà été officialisé pour le 1ᵉʳ septembre prochain, quelques jours avant la sortie des iPhone 18 Pro. Il passe le flambeau à John Ternus, actuel vice-président de la division hardware. John Ternus a un profil d'ingénieur et a supervisé avec brio le développement des puces Apple Silicon qui équipent les Mac depuis plusieurs générations déjà.

Du côté d'iOS 27, on peut anticiper une interface optimisée et des fonctionnalités pour le grand écran pliable de l'iPhone Fold, le premier modèle de ce type chez Apple. Pour macOS 27, on attend l'intégration de la navigation tactile, puisqu'un MacBook Pro avec écran OLED tactile est attendu avant la fin de l'année.

La keynote d'ouverture de la WWDC 2026 aura lieu le lundi 8 juin 2026 à 19h (heure de Paris). Vous pouvez suivre l'événement en direct sur YouTube à travers la vidéo intégrée ci-dessous. La rédaction de Phonandroid sera bien entendu sur le pont pour couvrir les annonces les plus importantes et vous rapporter ce qui nous a marqué lors de cette conférence.


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